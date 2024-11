Le jeu Indiana Jones et le Cercle ancien, forcément très attendu par les fans d'Indy, vient de dévoiler une longue vidéo de gameplay, et cela divise déjà clairement les joueurs.

Alors que la sortie d'Indiana Jones et le Cercle ancien est prévue pour le mois prochain sur PC et Xbox Series, MachineGames et Bethesda, développeurs et éditeurs du jeu, ont récemment partagé une vidéo de 14 minutes qui explore en profondeur le gameplay. Cette présentation, commentée par le directeur du jeu Pete Ward, dévoile les éléments clés du titre. Mais malgré l’excitation générée par ces premières images, le jeu divise déjà la communauté.

Un gameplay varié et immersif pour le jeu Indiana Jones

La vidéo présente une gamme de mécaniques qui restent fidèles au style d'Indiana Jones tout en intégrant des innovations modernes. Le gameplay alterne entre des séquences d'exploration et de résolution d’énigmes, des phases d’infiltration et des combats. Les fans pourront résoudre des énigmes en utilisant leur sens de l’observation, progresser discrètement dans certaines scènes pour éviter des affrontements inutiles, et profiter d’affrontements physiques où Indy distribue des coups de poing avec son style unique.

Cependant, c’est justement cette alternance entre exploration et combat qui divise. Certains joueurs saluent l’ambiance immersive, la beauté visuelle et la fidélité à l’univers d'Indiana Jones. Ils estiment que le jeu propose une expérience équilibrée, qui capture bien l’esprit des films.

Des séquences de combat qui laissent sceptiques

Malgré cela, une partie des fans se montre sceptique quant aux séquences de combat, les trouvant parfois répétitives et manquant de dynamisme. Les critiques pointent un rythme jugé monotone, loin des standards actuels des jeux d’action modernes. Certains décrivent les affrontements comme “ennuyeux”. Le jeu est toujours prévu pour le 9 décembre sur PC et Xbox Series et au printemps 2025 sur PS5. Il va donc falloir faire preuve de patience si vous attendez le titre sur la console de Sony.

