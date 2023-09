Nous sommes officiellement en septembre, et s'il y a bien une bonne nouvelle avec l'arrivée de la rentrée, c'est la sortie de Starfield. De notre côté, nous avons clairement été conquis par le RPG de Bethesda, mais ce sont maintenant les joueurs qui vont commencer à livrer leur verdict. La relation entre le studio américain et sa communauté a été plutôt tumultueuse ces dernières années. En cause, quelques décisions et projets critiqués (coucou Fallout 76), mais Starfield pourrait définitivement réconcilier tout le monde. Mais ce n'est pas le seul. Bethesda et MachineGames travaillent également sur une adaptation d'Indiana Jones qui fait à nouveau parler d'elle.

Indiana Jones refait parler de lui

Les jeux de Bethesda ne seraient probablement pas les mêmes sans Todd Howard, le producteur exécutif de la plupart d'entre eux. En plus d'occuper ce rôle sur Starfield, l'homme porte la même casquette sur le projet Indiana Jones de MachineGames, connu pour la série Wolfenstein. Dans une interview accordée à GQ, Todd Howard évoque justement l'adaptation et lâche une information importante : le jeu Indiana Jones est à mi-chemin de son développement.

Malheureusement, nous n'en saurons pas beaucoup plus que cela, mais c'est déjà sûrement une excellente nouvelle pour les fans de l'aventurier légendaire, qui n'attendaient pas le projet avant 4 ou 5 ans. Plus croustillant encore, la tête pensante de Bethesda a surenchéri dans une nouvelle interview accordée à Esquire. L'homme rappelle qu'il est un grand fan d'Indiana Jones et que pour lui, l'univers des films peut être amené à la vie « de façon unique » dans le jeu vidéo. S'il s'est refusé à entrer dans les détails, il a confirmé quelques éléments qui relèvent de l'évidence. L'adaptation sera centrée sur le personnage et il y aura de l'exploration. Pour voir comment MachineGames et Bethesda vont adapter le projet il ne faudra peut-être pas attendre aussi longtemps. Todd Howard a ouvertement laissé entendre que le jeu Indiana Jones serait montré l'année prochaine. Le rendez-vous est pris.

Un projet d'un amoureux de la saga

Si le jeu est à la hauteur des attentes, alors Xbox disposerait peut-être d'un sérieux concurrent à la saga Uncharted de PlayStation. En tout cas, entre Starfield, The Elder Scrolls 6 dont le développement vient de démarrer et Indiana Jones, les journées de Todd Howard doivent être particulièrement chargées.

En tant que fan éperdu de la licence emblématique de Lucasfilm, Todd Howard souhaitait mettre sur pied le projet depuis de longues années. Ça ne garantit pas que le titre sera de qualité, mais ce qui est certain, c'est que les ambitions du producteur exécutif sont grandes. En effet, lors du procès qui opposait Microsoft à la FTC pour le rachat d'Activision Blizzard, un mail du directeur de la publication de Bethesda Pete Hines adressé à Phil Spencer divulguait que « tous ceux qui ont vu le pitch du jeu se sont immédiatement dit "Oh mon Dieu, il faut que je joue à ce jeu tout de suite" ». Un très bon signe, mais il faudra attendre de voir les premières images d'Indiana Jones avant de vraiment s'enflammer.