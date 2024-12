Indiana Jones et le Cercle Ancien, l'une des plus grosses exclusivités Xbox de l'année, pourrait avoir droit à une ou plusieurs suites à l'avenir, si les étoiles s'alignent bien.

C'est en tout cas ce qu'a avancé Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, qui a travaillé en partenariat avec MachineGames et Bethesda pour développer Indiana Jones et le Cercle Ancien. Le profond amour et la passion du studio derrière les derniers Wolfenstein pour le personnage iconique se seraient montrés si contagieux que nous pourrions avoir droit à d'autres jeux du même acabit. Il ne faut cependant pas vendre le chapeau de l'archéologue avant de l'avoir attrapé.

Après le cinéma, Indiana Jones hissé en star du jeu vidéo ?

En ce mois de décembre, Xbox avait le champ relativement libre pour sortir sa dernière grosse exclusivité de l'année qu'était Indiana Jones et le Cercle Ancien. Celui-ci est donc sorti plutôt tranquillement le 9 décembre sur PC, Xbox Series et le Game Pass. Si on ne connaît pas encore exactement ses chiffres de vente, on sait du moins qu'il a reçu un bel accueil critique, tant de la presse que des joueurs. Ce notamment grâce à une adaptation vidéoludique extrêmement fidèle des légendaires films de Lucasfilm. La branche gaming de ce dernier a d'ailleurs activement participé à son développement.

Son vice-président, Douglas Reilly, a ainsi confié à Variety qu'il ne serait pas contre l'idée de renouveler l'expérience. Mais il préfère ne pas mettre l'idole dorée avant le rocher. « Pour l'instant, nous nous concentrons sur la sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien et son DLC, afin de leur assurer le plus gros succès possible. Je pense que nous sommes toujours super intéressés par de grandioses et nouvelles histoires. Et, bonne nouvelle, on a beaucoup de place pour en raconter entre les films. On travaille en tout cas en étroite collaboration avec MachineGames et les gérants de la franchise ».

Un avenir vidéoludique pour Indiana Jones dépend donc pour le moment du succès commercial du Cercle Ancien et de son DLC. Rappelons que le jeu se départira de son exclusivité console en sortant sur PS5 au printemps 2025. Cela devrait potentiellement donner un appréciable coup de boost à ses ventes. En attendant, l'intrépide héros peut se reposer et dispenser ses cours, en attendant d'être rappelé par l'excitante perspective d'une nouvelle aventure.

Source : Variety