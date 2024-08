Le très attendu Indiana Jones et le Cercle Ancien dispose enfin d'une date de sortie sur PC, Xbox Series et PS5. Pour compléter l'expédition, un collector superbe a été présenté, mais qui risque de diviser.

En plus de confirmer l'arrivée d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PC et Xbox Series le 9 décembre 2024, ainsi que la surprise de son arrivée sur PS5 courant du printemps 2025 lors de la Gamescom 2024, MachineGames et Bethesda en ont profité pour présenter un collector que les collectionneurs férus d'archéologie auront probablement envie de s'arracher. Mais il faudra peut-être se la payer avec une idole en or trouvée dans un temple perdu, à ses risques et périls...

La place du collector d'Indiana Jones est dans un musée

Comme toutes autres grosses productions vidéoludiques, Indiana Jones et le Cercle Ancien va se décliner en différentes éditions. Outre l'édition de base, nous avons en effet une version Premium Numérique, ainsi qu'un Collector. La première, affichée au tarif assez salé de 99,99 euros, comprend le DLC narratif L'Ordre des Géants, un artbook numérique et la tenue du Temple Maudit, en référence au second film. Autre ajout de cette version, qui va peut-être en faire tiquer certains : trois jours d'accès anticipé au jeu.

Le Collector d'Indiana Jones et le Cercle Ancien comprend quant à elle tous les éléments ci-dessus, avec naturellement d'autres goodies exclusifs. À savoir une réplique du journal de ce cher archéologue, une superbe mappemonde faisant la part belle aux conspirations, un steelbook, ainsi que la réplique d'une relique en jeu affichant le code du jeu. Là encore, certains vont tiquer en apprenant qu'il s'agit encore d'un collector sans copie physique. Ce qui va également faire tiquer les collectionneurs, c'est son prix : 199,99 euros, tout de même.

Enfin, nous avons bien sûr droit aux traditionnels bonus de précommande concernant Indiana Jones et le Cercle Ancien. Ceux-ci prennent la forme du Pack La Dernière Croisade, en référence au troisième film éponyme avec Sean Connery dans le rôle du père d'Indy. Ce pack comprend la tenue de voyage correspondante, ainsi qu'une apparence alternative pour le fouet, baptisée « Dompteur de Lion ». Dans un cas comme dans l'autre, pour les joueuses et joueurs réceptifs, notre professeur va être bien équipé pour son aventure attendue pour rappel le 9 décembre sur PC, Xbox Series et le Game Pass, et courant du printemps 2025 sur PS5.

Source : Bethesda Gear