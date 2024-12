En attendant notre propre test final d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, les premières reviews à son sujet sont là. Carton confirmé pour Xbox et MachineGames ?

C'est une fin d'année assez chargée pour Xbox, avec notamment le très attendu STALKER 2, enfin sorti le 20 novembre sur PC, Xbox Series et le Game Pass. L'exclusivité (cependant temporaire) de la branche gaming de Microsoft la plus surveillée est toutefois Indiana Jones et le Cercle Ancien, développé par MachinesGames (Wolfenstein), déjà disponible en early access sur les mêmes plateformes et officiellement prévu le 9 décembre. D'ici là et l'arrivée de notre propre test, qu'en ont pensé les critiques ? On met notre chapeau d'aventurier pour explorer tout cela.

La place d'Indiana Jones et le Cercle Ancien est-elle dans votre ludothèque ?

Annoncé pour la toute première fois en 2021, Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive enfin. D'après ses différents trailers et de premiers avis préliminaires, le titre de MachineGames semblait rendre un vibrant et convaincant hommage au personnage iconique campé par le non moins iconique Harrison Ford. Le studio derrière les reboots de Wolfenstein n'avait pas manqué d'occasions de prêcher son profond amour pour les films. Mais que vaut vraiment cette nouvelle aventure d'Indy manette ou clavier/souris en main ?

D'après les premiers tests d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, l'exclusivité (en attendant sa sortie au printemps sur PS5) Xbox semble être globalement à la hauteur des attentes et des promesses. Il écope en effet d'une belle moyenne de 86 sur des agrégateurs comme OpenCritic et MetaCritic. La plupart des avis encensent l'adaptation des aventures du professeur archéologue au format vidéoludique. Il semble en effet cocher toutes les cases d'une adaptation fidèle des films : histoire tantôt prenante, tantôt drôle et émouvante, exploration de ruines et temples intelligemment retranscrite et gameplay collant comme un gant (ou un fouet) à ce cher Indy. Quelques tests critiquent cependant un rythme décousu, des combats manquant d'impact et des phases d'infiltration maladroitement exécutées.

Certains arguent enfin qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien est la meilleure représentation d'Indy de ce siècle, comparée aux deux derniers films qui n'ont pas vraiment fait l'unanimité. Il semblerait ainsi que Xbox et MachineGames aient réalisé un assez joli coup du chapeau, avec une année qui se termine donc sur une note plutôt très positive. Reste à voir notamment notre propre avis dans un test de notre cru, et surtout celui des joueurs pouvant déjà l'essayer en early access, ou à sa sortie le 9 décembre sur PC, Xbox Series et le Game Pass.

Sources : OpenCritic ; MetaCritic