Bethesda a publié une énorme mise à jour 1 pour Indiana Jones et le Cercle Ancien pour le lancement officiel du jeu. Voici l'intégralité des nouveautés, correctifs et changements.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible en accès anticipé depuis le 6 décembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC. Un lancement en avant-première pour récompenser les acheteurs des éditions Premium et Collector, mais aussi de l'upgrade Premium. Si vous faites partie de ces joueuses et joueurs VIP, vous n'avez pas pu profiter des améliorations du patch day one. Une mise à jour qui est maintenant disponible et qui apporte un grand nombre de modifications. Voici ce qui change sur consoles et PC.

La mise à jour 1 d'Indiana Jones et le Cercle Ancien est là !

Notre test d'Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive prochainement. En attendant, la note Metacritic est actuellement de 87/100. Une note équivalente à celle de Wolfenstein II: The New Colossus du même développeurs. Dans les points forts, l'histoire et la fidélité de l'univers reviennent sans cesse. Comme dans Wolfenstein, le fait de pouvoir tabasser des nazis est aussi un argument massue. En résumé, c'est une très bonne, si ce n'est une excellente surprise. L'un des jeux à faire en cette fin d'année.

Pour le lancement d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, Bethesda a sorti une mise à jour 1. Quoi de neuf ? Le jeu sera encore plus beau pour les PCistes avec une CG Nvidia compatible. En effet, dans les notes de patch, l'ajout du ray tracing intégral est mentionné. Pour les cartes AMD, le FSR arrive lors d'une prochaine update. Cette première mise à jour fournit de très nombreux correctifs dans tous les domaines. Après installation, vous devriez par exemple rencontrer moins de plantages.

Notes de patch complètes (général, gameplay, graphismes...)

Nouvelles fonctionnalités Ajout du ray tracing intégral (path tracing) pour les cartes graphiques Nvidia compatibles. Une mémoire vidéo minimale de 12 Go est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.

Général Résolution d'un problème rare de plantage du jeu pendant la sauvegarde Résolution d'un problème faisant temporairement perdre le droit d'utiliser la tenue de précommande/Premium Correctif permettant de faire apparaître vos photos plus rapidement lorsque vous les examinez dans le journal

Gameplay d'Indiana Jones et le Cercle Ancien Résolution d'un problème d'animation lorsque le recycleur est équipé directement après avoir sauté à l'eau Correction d'un problème empêchant d'interagir avec des objets après avoir essayé de pousser un ennemi avec le revolver. Un souci qui se produisait lorsque l'endurance était épuisée Résolution d'un souci empêchant de bloquer des coups de poing en regardant un objet à ramasser à proximité Correction d'un problème empêchant de changer de déguisement en sortant de Sukhothaï via un panneau de voyage rapide Résolution d'un problème à plusieurs endroits où le fouet peut se détacher soudainement pendant qu'Indy se balance dessus Correction d'un problème bloquant les jambes d'Indy pendant qu'il franchit le fossé sur le pont au Népal Correctif empêchant les ennemis d'ignorer la présence d'Indy lorsque vous chargez un point de contrôle très près de soldats qui gardent l'entrée d'une zone à accès restreint d'un problème empêchant parfois Gina d'apparaître près du bateau amarré alors qu'elle devrait être présente Résolution d'un problème de tremblement de la caméra lorsque les scorpions vous tuent vers la fin du niveau de Gizeh Correction d'un problème rendant le premier tir d'une arme à feu temporaire silencieux Résolution d'un problème retardant parfois la réaction d'ennemis quand vous leur volez des objets de valeur. Correction d'un problème d'animation du personnage lorsque vous chargez un point de contrôle. Et ce après avoir utilisé une tyrolienne une sauvegarde Résolution d'un problème empêchant d'utiliser le fouet si vous le faites claquer pendant que le jeu sauvegarde sauvegarde. Et ce avant de charger cette sauvegarde Correction d'un problème vous bloquant parfois dans la phase de récupération de "Chapeau porte-bonheur"

Interface Ajout de l'option "Rétablir défaut" dans le menu Options. Résolution d'un problème entraînant parfois l'affichage du mauvais objet dans le menu Équipement rapide quand on le parcourt rapidement. Ajout dans le manuel du jeu d'une explication de l'icône de mallette bleue indiquant les endroits de la carte où il est possible de revenir. Correctif empêchant la superposition des noms de lieux sur la carte et des noms d'éléments à photographier. Résolution du problème de clignotement intermittent du texte pendant les crédits. Correctif garantissant une mise à jour immédiate de la liste de livres d'aventure après avoir débloqué un nouveau livre.

Graphismes Résolution du problème de bouteilles trop floues lors de déplacements avec une bouteille équipée. Correction du problème de bras droit d'Indy rétréci au-dessus du poignet avec les tenues découvrant les bras. Résolution du problème de saccades dans certaines cinématiques. Correctif pour rendre les mouvements du fouet d'Indy plus naturels lorsqu'il est accroché à sa ceinture.

Mission et quêtes d'Indiana Jones et le Cercle Ancien Résolution d'un problème garantissant que plusieurs éléments à photographier sont encore disponibles lorsque vous revenez dans un niveau ou quand vous aurez terminé certaines parties du jeu. Correctif garantissant que plusieurs notes de journal peuvent encore être obtenues lorsque vous revenez dans un niveau ou quand vous aurez terminé certaines parties d'Indiana Jones et le Cercle Ancien Résolution d'un souci garantissant que plusieurs livres d'aventure sont affichés correctement sur la carte après l'achat de livrets d'information. Correctif empêchant les joueurs d'être coincés lorsqu'ils font tomber la clé de Giuseppe au lieu de la ranger à l'intérieur de la sacoche. Un souci qui intervient dans "Savage a des ennuis". Correction d'un problème rare empêchant parfois Gina d'aller vers la porte ouverte après le piège de feu, dans la mission Épreuve de la Voie d'argent au Vatican. Résolution d'un problème rare empêchant parfois Gina d'activer les leviers ou la laissant coincée en allant vers un monte-charge du Wat Si Sawai, à Sukhothaï. Correction d'un problème empêchant parfois Gina d'aider à ouvrir la porte de la salle de jeu, dans la ziggourat de Sukhothaï. Résolution d'un problème empêchant parfois Gina d'utiliser de l'aide pour sauter ou grimper quand elle sort d'un combat. Correction d'un problème à cause duquel des éléments de l'énigme de la fontaine du Vatican continuent de se déplacer lentement, ce qui peut empêcher la résolution de l'énigme au bout d'un certain temps. Résolution d'un problème empêchant parfois de terminer l'objectif de la quête "Finir de forger la clé d'or" dans le journal au Vatican. Correction d'un problème empêchant parfois les joueurs de récupérer tout l'or s'ils meurent peu après avoir ouvert le coffre du QG de Sukhothaï. Résolution d'un problème de verrouillage des portes dans les grottes après redémarrage à un point de contrôle, pendant une infiltration dans le complexe nazi de Gizeh. Correction d'un problème empêchant les joueurs de prendre un livre important dans le bureau de Voss, au sein du complexe nazi de Gizeh. Résolution d'un problème bloquant parfois Antonio ou Ventura dans une position recroquevillée lorsque vous êtes dans le bureau d'Antonio au Vatican.



Correctifs exclusifs à la version PC d'Indiana Jones et le Cercle Ancien

En plus de l'ajout du ray tracing intégral, il y a des correctifs exclusifs à la version PC d'Indiana Jones et le Cercle Ancien. Voici tous les changements disponibles via la mise à jour 1.

Amélioration des performances dans les grands niveaux du jeu si vous utilisez une carte graphique avec 8 Go de mémoire vidéo

Résolution d'un problème empêchant parfois d'ouvrir l'inventaire en utilisant Alt-Tab

Correctif assurant le bon fonctionnement de l'option "Rétablir" lors du changement de mode vidéo.

Correction du problème de vacillement des flammes de torches ou du briquet lorsque le jeu utilise une fréquence d'actualisation élevée

Résolution d'un problème de rendu des flammes de torches et de l'écoulement du sable dans le niveau du Pérou avec les cartes graphiques AMD

Correction d'un problème générant parfois un effet moiré sur les murs blancs lors de l'activation simultanée du HDR et du DLSS

Résolution d'un problème d'apparition occasionnelle d'artefacts noirs dans l'œil d'Indy pendant les cinématiques dans la grotte du Pérou

Résolution d'un problème d'apparition intermittente de carrés noirs à l'écran en cas d'utilisation d'échelles de rendu sur certaines résolutions avec les cartes graphiques AMD

Correctif garantissant une exportation réussie de vos photos depuis les sauvegardes Steam Cloud si vous décidez de passer au cloud Xbox

Remarque : la prise en charge d'AMD FSR sera intégrée à une prochaine mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien

Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible « gratuitement » sur le Xbox Game Pass. Une offre disponible sur consoles et PC.

Source : Bethesda.