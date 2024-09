Pour qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien soit la plus belle lettre d'amour aux films possible, son studio s'est entouré des personnes les plus à même de leur rendre un éclatant hommage.

À plusieurs reprises depuis l'annonce d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, MachineGames n'a pas manqué d'occasions de prêcher son amour aux films originaux. Les adapter en jeu représente pour le talentueux studio suédois un « rêve de gosse devenu réalité ». Et pour leur rendre le plus bel hommage possible aux films campés par Harrison Ford, l'équipe a mis les petits plats dans les grands pour s'entourer des bonnes personnes. Et qui de mieux pour cela que les créateurs des films eux-mêmes ?

Indiana Jones, le jeu, le film

Attendu le 9 décembre prochain sur PC, Xbox Series, Game Pass et dans le printemps 2025 sur PS5, Indiana Jones et le Cercle Ancien s'annonce certainement comme un immanquable rendez-vous pour les fans des films. On pourrait même dire qu'il s'agira d'un nouveau film interactif officieux, tant MachineGames entend rendre justice au personnage iconique incarné par Harrison Ford (et par Troy Baker dans le jeu). Pour se donner les moyens de son rêve de gamins, le studio a visiblement mis toutes les chances de son côté.

Dans le cadre d'une interview auprès de The Guardian, MachineGames a en effet indiqué avoir conduit de profondes recherches pour que leur jeu Indiana Jones soit le plus fidèle possible. LucasFilm, et donc par extension George Lucas, mais également Steven Spielberg, à qui l'on doit les films originaux, ont été « constamment impliqués » dans le développement de cette nouvelle adaptation vidéoludique des aventures d'Indy.

Pour rappel, Indiana Jones et le Cercle Ancien place son intrigue un an après les événements des Aventuriers de l'Arche Perdue, le tout premier film sorti en 1981. MachineGames se serait ainsi adonné à un véritable travail d'archéologue en fouillant dans les archives bien gardées par LucasFilm de ce dernier. Le studio y aurait alors découvert divers éléments jamais rendus publics, comme des concept arts précoces, ou des photos du tournage. Tout porte donc à croire qu'il s'agira de la meilleure adaptation vidéoludique d'Indiana Jones jamais vue à ce jour. Verdict final le 9 décembre chez Xbox, et dans la première moitié de 2025 sur PS5.

