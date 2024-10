Bonne nouvelle, Indiana Jones et le Cercle Ancien devrait bientôt donner des nouvelles aux joueurs. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ce que nous réserve le titre de Bethesda.

Les fans d’Indiana Jones peuvent se réjouir : les premières impressions jouables du très attendu Indiana Jones et le Cercle ancien arrivent d’ici la fin du mois. Microsoft et Bethesda prévoient plusieurs événements pour permettre aux médias et créateurs de contenu de tester le jeu avant sa sortie. Ces sessions exclusives sont une belle opportunité d’avoir un avant-goût de cette nouvelle aventure d’Indiana Jones.

Indiana Jones va donner des nouvelles très vite

Un créateur de contenu a même laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’il se rendait à San Francisco pour l’occasion. Avec humour, il a fait allusion à la célèbre veste en cuir et au fouet d’Indiana, tout en confirmant qu’il participait à un de ces événements.

Indiana Jones et le Cercle ancien sortira officiellement le 9 décembre 2024 sur Xbox Series S|X et PC. Les joueurs PlayStation devront cependant patienter jusqu’au début de l’année 2025. Selon des rumeurs, la sortie sur PS5 est prévue pour avril, offrant ainsi à Xbox et PC une exclusivité de quatre mois. Cette stratégie n’est pas surprenante, car elle permet à Microsoft de renforcer l’attractivité de sa console.

Malgré cette exclusivité temporaire, Axel Torvenius, directeur créatif du jeu, a exprimé sa joie de voir Indiana Jones arriver sur PlayStation l’année prochaine. Pour lui, cela permettra à un maximum de joueurs de profiter de cette nouvelle aventure. Un choix qui va sans doute rassurer les fans de la plateforme Sony.

L'attente autour du jeu est énorme

L’attente autour de ce jeu est immense. Développé par MachineGames, le studio derrière Wolfenstein, Indiana Jones et le Cercle ancien promet une aventure palpitante, fidèle à l’esprit des films. Les joueurs peuvent s’attendre à de l’exploration, de l’action et des énigmes, dans une ambiance qui rappellera les grands moments du cinéma. Avec MachineGames aux commandes, les attentes sont élevées, notamment en termes de narration et de gameplay.

Ces premières impressions jouables à venir permettront de mieux comprendre ce que le jeu a à offrir. Ce sera l’occasion de voir les mécaniques de jeu, l’esthétique et l’ambiance qui devraient plaire aux fans de longue date et aux nouveaux venus. Ou au contraire, refroidir tout le monde.

Source : Patrick Maka