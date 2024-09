Plus précisément, c'est Axel Torvenius, le directeur créatif d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui s'est fendu de ladite déclaration dans le cadre d'une interview auprès de Edge Magazine. À chacune de ses présentations, le prochain jeu adaptant les aventures de cher Indy s'est présenté comme une belle lettre d'amour aux films. Cela devrait également être le cas s'agissant de son gameplay.

Un jeu Indiana Jones par des fans pour des fans à tous les niveaux ?

Contrairement aux précédents jeux de MachineGames, Indiana Jones et le Cercle Ancien ne sera a priori pas un FPS pur et dur où Indy défouraillera du méchant à tout va. Le titre ne va en effet pas « encourager le gunplay ». Le gameplay du titre sera plutôt porté sur « l'utilisation de sa jugeotte et du fouet ». Edge Magazine a ainsi demandé à Axel Torvenius la raison derrière un tel choix.

« Indiana Jones n'a pas de superpouvoirs », explique-t-il en premier lieu. « Très souvent, vous pouvez voir que la perspective du combat n'est pas chose aisée pour lui. Il est avant tout un professeur et un archéologue un brin maladroit. Il a seulement cette passion qui le met dans des situations toujours indélicates. Cela ne correspondrait pas au personnage d'avoir à constamment cribler de balles des camps entiers d'ennemis. L'équipe de MachineGames veut également insister sur le niveau de danger d'une arme à feu. Si vous vous lancez dans un combat dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, on veut vous faire ressentir la menace mortelle de se faire tirer dessus. De même, tirer sur des adversaires peut provoquer une alerte générale ».

Même dans le sable jusqu'au coup, Indy préfère faire parler les poings. © MachinesGames/Bethesda

Indy préfère se la jouer discrète

Cela étant dit, les amateurs des précédents jeux de MachineGames devraient à certains moments y trouver leur compte dans Indiana Jones et le Cercle Ancien. Jerk Gustafsson, directeur du jeu, a ainsi déclaré : « Nous avons un jeu où il y a pléthore d'armes à utiliser dans les combats. Idéalement, vous ne vous en servez pas, car c'est trop bruyant et dangereux. L'option est là si vous souhaitez, mais l'infiltration ou le combat en mêlée correspondent généralement mieux à l'approche d'Indy ». Sur le papier, Indiana Jones et le Cercle Ancien se présente en tout cas comme une belle adaptation des films iconiques. Verdict final le 9 décembre 2024 sur PC et Xbox Series, puis dans le printemps 2025 sur PS5.