L'un des jeux les plus attendus de 2024 sur Xbox Series X|S et PC, Indiana Jones et le Cercle Ancien, a fait le show lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2024. Au programme, une bande annonce inédite alléchante avec une date de sortie et une surprise de taille.

Indiana Jones et le Cercle Ancien de MachineGames (Wolfenstein II The New Colossus) semble cocher toutes les cases de la bonne adaptation. L'histoire de ce nouveau jeu se situe en 1937, entre les événements des films Les Aventuriers de l'Arche Perdue et ceux de La Dernière Croisade, et mélangera tous les ingrédients de la licence pour parler aux fans. Il y aura ainsi de l'exploration de ruines anciennes, avec parfois des énigmes et des mécanismes à déchiffrer, un voyage aux quatre coins du monde dans des territoires exotiques comme l'Himalaya, l'Égypte et ses Pyramides de Gizeh ou encore la Thaïlande. Et bien sûr, il y aura de grosses séquences d'action pour frapper des nazis, sinon ce ne serait pas fidèle.

Geoff Keighley avait largement utilisé Indiana Jones et le Cercle Ancien pour promouvoir l'Opening Night Live de la Gamescom 2024, et le jeu édité par Bethesda n'a pas fait faux bond. Comme attendu, l'exclusivité Xbox Series X|S et PC a passé une tête pour offrir une grosse bande annonce explosive et lâcher une information attendue de tous : la date de sortie. Indiana Jones and the Great Circle sortira sur Xbox Series X|S, Xbox Game Pass et PC dès le 9 décembre 2024. Pile à temps pour les fêtes de fin d'année, ce qui devrait être une bonne idée de cadeau pour les retardataires. Mais une grosse surprise a aussi été confirmée. Le jeu sera bien disponible sur PS5 au printemps 2025.

Comme l'atteste le nouveau trailer, on est vraiment sur quelque chose de très fidèle à la licence cultissime de Lucasfilm. D'ailleurs, MachineGames a pu travailler avec la société et ainsi avoir accès à davantage d'informations. Des recréations des costumes originaux, en passant par des détails sur les différents médias de la franchise, Lucasfilm a ouvert sa caverne d'Alibaba aux équipes de Wolfenstein. Mais contrairement au FPS phare du studio, l'accent sera davantage mis sur l'esquive des conflits, la résolution d'énigmes etc. En bref, Indiana Jones étant avant tout un aventurier, et non une machine à tuer, le jeu en tient compte. Le trailer de la la Gamescom 2024 insiste là dessus et montre différents extraits de gameplay commentés par Troy Baker (MGS 5, The Last of Us). Le doubleur qui prête sa voix à Indy en version originale.

