Indiana Jones and the Great Circle, le prochain jeu d'action-aventure développé par MachineGames et édité par Bethesda, est l'un des titres les plus attendus de l'année. Depuis son annonce en début d'année, le jeu a suscité beaucoup d'intérêt, mais également des interrogations quant à sa date de sortie précise. Alors que l'année avance, certains fans ont commencé à s'inquiéter d'un possible report.

Indiana Jones finalement pour cette année ?

Cependant, de nouvelles informations suggèrent que le jeu sortira bien en 2024, comme prévu. Selon des sources proches du projet, notamment le toujours bien informé Tom Henderson, la date de sortie devrait être confirmée lors de la Gamescom Opening Night Live, prévue pour le 20 août.

Cet événement est l'un des moments phares du calendrier vidéoludique. Et la présence d’Indiana Jones and the Great Circle y a été récemment confirmée par MachineGames et Bethesda. Ce sera l'occasion pour les développeurs de dévoiler davantage d'informations sur le jeu. Avec potentiellement une nouvelle bande-annonce et des détails sur le gameplay.

Des rumeurs circulent également sur une possible sortie en décembre. Ce qui permettrait de capitaliser sur la période des fêtes de fin d'année. Si cette date est confirmée, elle positionnerait Indiana Jones and the Great Circle comme l'un des titres majeurs de cette fin d'année. Aux côtés d'autres grosses sorties.

Ce nouveau jeu sera disponible sur Xbox Series X/S et PC, confirmant ainsi l'orientation de Bethesda vers des plateformes de nouvelle génération. Avec l'expertise de MachineGames, connue pour son travail sur la série Wolfenstein, Indiana Jones and the Great Circle promet d'offrir une expérience riche en action. Mais aussi en exploration, et en énigmes, fidèle à l'esprit des aventures du célèbre archéologue.

Les fans n'auront plus longtemps à attendre pour découvrir tous les détails de cette nouvelle aventure. Et l'annonce de la date de sortie officielle à la Gamescom ne fera qu'intensifier l'excitation autour de ce titre très attendu.

Source : Tom Henderson