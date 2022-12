Le jeu Indiana Jones de chez Bethesda est encore bien mystérieux et reste bien avare en informations. Du moins jusqu'à aujourd'hui.

C'est lors d'une interview au sein du podcast Lex Fridman que Todd Howard de Bethesda en personne, a pu donner quelques croustillantes informations sur le jeu Indiana Jones qui est forcément très attendu au tournant, notamment sur son genre.

Indiana Jones, un jeu qui mélange tout ?

Todd Howard reste assez discret sur le jeu Indiana Jones mais déclare tout de même :

Je dirais simplement que c'est un mélange C'est unique, ce n'est pas une chose intentionnelle, donc ça fait beaucoup de choses différentes.

Dans le même temps, Howard a qualifié Les aventuriers de l' arche perdue comme étant son film préféré de tous les temps, il a également qualifié le jeu de "lettre d'amour définitive à Indiana Jones".

MachineGames, est la solution idéale pour ce jeu, avec la narration et la façon dont ils développent. Le studio fait un travail incroyable.

Visiblement l'amour pour la saga et le désir d'en faire un jeu n'est pas récent puisque Howard déclare que la création d'un jeu Indy figurait sur sa "liste de choses à faire" avec une présentation d'un projet à LucasArts dès l'année 2009.

Malgré un pitch tentent à l'époque, le projet n'a pas continué et il est donc revenu 10 ans plus tard avec quelque chose de nouveau. Bref, on peut espérer en tout logique avoir un jeu vidéo respectueux de l'univers, puisque son principal créateur est un fan.

Quelques questions restent toutefois encore en suspend : le Indiana Jones du jeu sera t-il incarné par Harrison Ford ? Il est difficile d'imaginer un autre acteur à l'inverse d'un jeu James Bond par exemple qui peut se permettre ce genre de folie. Mais le personnage d'Indy est lié à Ford et les fans verraient d'un mauvais œil un changement de casting.