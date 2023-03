IIYAMA est une entreprise japonaise fondée en 1973 et qui est spécialisée dans la vente d'écrans d'ordinateur. Souhaitant toujours allier technologies de pointe et bon rapport qualité / prix, c'est un choix particulièrement judicieux pour toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'un nouvel écran, soit pour accompagner un PC gaming ou une console de salon, soit parfois les deux. Toutes les étapes dans la création d'un écran chez IIYAMA , de la conception au design en passant par le développement, reposent sur un cahier des charges strict qui est pensé pour répondre aux attentes de tous les profils d'utilisateurs.

Une façon de jouer qui évolue avec les années

Jouer à Gran Turismo 7 avec un écran IIYAMA pour une fluidité extrême.

Avec les années, le clivage entre joueurs PC et consoles est bien moins important et désormais bon nombre de d'utilisateurs ont compris l'intérêt de choisir (quand c'est possible) le meilleur des deux mondes, à savoir jouer à la fois sur PC et sur console. Dans ce contexte, IIYAMA propose aussi certains de ses produits qui sont multi-usages et qui peuvent convenir aux deux types de pratique. En d'autres termes, au lieu de multiplier les périphériques, autant directement choisir un écran qui sera parfait à la fois pour votre console et votre PC. C'est là que IIYAMA rentre en jeu avec des produits pour répondre à vos attentes, en se calant sur votre budget. Car le crédo du constructeur c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde. Que vous soyez joueur console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ou Nintendo Switch) et / ou PC, le constructeur a ce qu'il faut dans sa besace pour satisfaire votre utilisation. D'autant qu'avec les exclusivités consoles à l'image de Gran Turismo 7, l'envie est assez forte de vouloir rivaliser avec les bons PC en terme de rendu et être capable vous aussi de jouer en 4K avec une très bonne fluidité. Dans ce cas précis, le Red Eagle GB2870UHSU est une solution de choix. En effet, votre écran PC doit avoir au moins un port HDMI 2.0 ou 2.1 pour jouer sur console next-gen. C'est le seul prérequis, le HDMI 2.1 étant le plus indiqué pour la 4K.

IIYAMA a ce qu'il faut pour vous, les écrans G-Master

IIYAMA souhaite vous accompagner en proposant des écrans pour plusieurs usages, plug-and-play permettant de reconnaitre directement votre matériel pour donner les meilleures performances. On retrouve pour se faire un ensemble de 8 écrans G-Master avec différentes gammes dont notamment les Red Eagle, fleuron gaming du constructeur.

Le 24 pouces Red Eagle GB2466HSU-B1 avec une fréquence de rafraichissement pour PC de 165HZ et une définition en 1080P et pour un usage NEXT GEN jusqu'à 120FPS.

Le 28 pouces Red Eagle GB2870UHSU a la particularité de proposer une connectique de type HDMI 2.1.

L'avantage des écrans est de proposer la double connectique HDMI (pour votre console) et DisplayPort (pour votre PC) avec, comme c'est le cas pour le GB2870UHSU, du HDMI 2.1. Une nouvelle norme qui permet de profiter d'une augmentation de la bande passante, bénéficiant désormais d’un canal supplémentaire, soit quatre canaux. Le HDMI 2.1 facilite la synchronisation et le rafraîchissement des images avec une amélioration significative de la qualité visuelle. Le mode HDR permet par exemple désormais l'usage du mode dynamique HDR+ et le Dolby Vision. Parfait pour l'usage du lecteur Blu-ray de la Xbox One Series X ou de la PlayStation 5. Enfin, avec la gestion du VRR (Variable Refresh Rate), la synchronisation avec le moniteur est facilitée, afin d’éviter le phénomène de déchirement d’image. C'est un peu le G-Sync pour vos consoles de salon.

Le Red Eagle GB2870UHSU , un choix de roi

Avec sa dalle Fast IPS, cet écran de 28 pouces permet de profiter d'une résolution 4K UHD et d'atteindre un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms. Et c'est évidemment sans compter ses couleurs riches et précises et son contraste de 80M:1 en mode dynamique. Comme mentionné plus haut, côté gaming, il propose un port HDMI 2.1 et un connecteur DisplayPort permettant d'être un produit idéal à la fois pour votre console de salon et votre PC. Il a en plus la particularité de proposer une belle fluidité avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 150 Hz en 4K. Enfin il est compatible AMD FreeSync Premium pour une image sans déchirement.

Le 1080P/165HZ, la douceur de vivre

Du 1080P oui, mais en incurvé avec le modèle GB2766HSU

IIYAMA vous propose toute une gamme d'écrans Gaming pour faire du 1080P/165H sans se ruiner avec des prix qui débutent à 195 euros. Un choix judicieux pour profiter de votre PC gaming sans se ruiner. Le ratio parfait avec une définition classique mais une excellente fluidité. C'est un peu la force tranquille du constructeur. Il existe même des modèles incurvés comme le GB2766HSU.

Du 2K et 3K pour les amoureux de la beauté

Pour ceux qui veulent monter en gamme et disposer du jeu vidéo en 2K ou 3K, IIYAMA vous propose aussi 3 modèles Red Eagle à savoir le GB2770QSU, le GB3466WQSU et le GB3467WQSU. Un plat et deux incurvés, faites votre choix il y en a pour tous les goûts. C'est un choix très judicieux pour un PC de milieu de gamme. Un mixte parfait pour ceux qui veulent un peu plus que du 1080P sans dépenser trop pour de la 4K

La 4K, pour les plus exigeants

Enfin, la définition 4K est aussi disponible chez IIYAMA. En plus du modèle GB2870UHSU et de son fameux HDMI 2.1, le constructeur propose aussi le G4380UHSU. Plus onéreux, ce sont les deux modèles haut de gamme, qui sont parfait pour profiter dans les meilleures conditions possibles. La définition 4K permet de profiter des jeux dans les meilleures conditions graphiques possible, à la fois sur console de salon (PS5 et Xbox Series X) et PC. Le choix des esthètes par excellence.