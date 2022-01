Le spin-off de Breath of the Wild se porte bien, merci pour lui. Un peu plus d'un an après sa sortie, Hyrule Warriors L'Ère du Fléau continue tranquillement sa route. Le fruit du second partenariat entre Nintendo et Koei Tecmo vient de en effet de franchir un nouveau cap, histoire de bien commencer l'année :

La distribution d'Hyrule Warriors L'Ère du Fléau vient de dépasser les quatre millions d'exemplaires cumulés. Merci à toux ceux qui y ont joué. Le jeu est proposé à prix réduit jusqu'au 10 janvier, alors profitez-en !

Ode au prodige

Avec quatre millions d'exemplaires physiques ou dématérialisés, L'Ère du Fléau conserve son statut de Musō le plus vendu de toute la série, qui compte pourtant quelques dizaines d'opus. Ce nouveau cap permet ainsi de valider plusieurs axes de la stratégie de Nintendo, désormais moins rétif à l'idée de confier jusqu'à ses plus prestigieuses licences à des studios tiers.

Toutes proportions gardées, ce second Hyrule Warriors réussit également à se vendre sur la durée, puisque Nintendo a ainsi distribué 500.000 exemplaires supplémentaires en 2021, en profitant de l'arrivée des deux DLC sortis en juin et en novembre dernier.

Seul problème : la promotion mentionnée dans le message ci-dessus ne concerne que l'eShop japonais ! Chez nous autres européens, L'Ère du Fléau reste affiché plein pot. Peut-on déjà imaginer l'arrivée d'un nouvel opus basé sur le très attendu Breath of the Wild 2 ? À vous de nous le dire dans les commentaires ci-dessous !