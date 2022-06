Le studio The Creative Assembly est principalement connu pour sa très bonne saga de stratégie Total War mais aussi pour son travail assez fou sur l'excellent Alien : Isolation. Dans ce contexte, on comprend mieux le choix de SEGA d'accorder sa confiance au studio pour le développement d'un tout nouveau FPS. Son nom ? Hyenas.

Un FPS dans un monde dystopique

Hyenas est un FPS multijoueur qui se déroule dans un monde dystopique dans lequel la planète Terre, polluée et détruire, est réservée aux plus pauvres tandis que les riches s'exilent sur Mars. Loin des bidonvilles et de la criminalité. Dans Hyenas, on incarne des pirates qui souhaitent dérober la richesse de ces fameux riches, qui viennent sur Terre pour dérober le peu de contenu de valeur restant.

Hyenas change les règles du jeu

Celui-ci se nomme Hyenas et la vidéo ci-dessus vous en donnera un bon aperçu. Globalement le jeu semble très coloré et offrir un design type cel-shading. Plus qu'un simple jeu PVP il s'agit en fait d'un jeu en PvEvP dans lequel on aussi devoir affronter des IA.

Le jeu propose à chaque partie à cinq équipes de trois joueurs de s'affronter dans des vaisseaux. L'objectif est de repartir avec le plus de butins possible dans un temps donné. On est clairement sur un principe de Hunt Showdown.

Pour nous, le plus important pour garantir le succès d'un jeu de tir c'est de comprendre ce que veulent les joueurs, et ce qu'ils espèrent tirer de l'expérience. On sait qu'on tient un projet intéressant, mais aussi que l'état actuel des choses joue contre nous » explique le producteur exécutif, David Nicholson. « Pour faire concurrence aux plus grands jeux du domaine, on doit savoir le plus tôt possible ce que les joueurs pensent. Si ça vous intéresse, on aimerait vous emmener avec nous dans cette aventure. C'est pourquoi après l'annonce d'aujourd'hui, nous ouvrons aussi la première alpha publique.

La sortie du FPS Hyenas est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.