Développé par Eighting et édité par Bushiroad et Arc System Works (Guilty Gear), Hunter x Hunter NENxIMPACT s'annonce comme un juteux cocktail pour les fans. Cependant, le jeu de combat ne semble pas être vu d'un très bon œil par certains organismes de classification, dont celui d'Australie, qui a rendu son verdict à son sujet. Un avis qui pourrait potentiellement être suivi par d'autres pays.

Mauvais impact en Australie pour le prochain jeu Hunter x Hunter

L'Australie, entre autres pays est notoirement connue pour une certaine sévérité s'agissant des thèmes représentés dans des œuvres culturelles. Notamment lorsqu'il s'agit de violence ou de sujets explicites, surtout quand cela concerne des enfants. Ainsi, l'organisme de classification australien a posé son veto sur Hunter x Hunter NENxIMPACT, refusant de lui attribuer une catégorie d'âges. Cela signifie donc que, en l'état, le titre ne pourra pas y être commercialisé, et détenir une copie du jeu sera passible d'emprisonnement.

Aussi populaire qu'il soit, le manga Hunter x Hunter mettrait ainsi en avant des thématiques qui gênent le gouvernement australien. Comme par exemple le fait que des enfants se battent de manière particulièrement brutale. Cela n'a toutefois pas été un frein pour d'autres jeux du genre comme Street Fighter 6, qui compte notamment dans son roster Lily, une adolescente. L'un des principaux coupables pourrait être le clown Hisoka. Celui-ci présente en effet dans le manga des comportements pour le moins ambigus vis-à-vis des enfants.

Pour que les développeurs et éditeurs Hunter x Hunter NENxIMPACT aient droit au sol en Australie, des changements sont donc de mise. Il se pourrait par ailleurs que d'autres pays rendent un verdict similaire, afin de forcer la main de ses créateurs. Pour l'heure, le jeu de combat en 2D devrait cependant bien arriver sur PC, PS5 et Nintendo Switch courant 2025 (sauf en Australie et potentiellement d'autres pays, donc). Le titre a pour rappel été repoussé à l'année suivante pour notamment intégrer une fonctionnalité très appréciée dans le genre : le rollback netcode.

Source : Classification.gov.au