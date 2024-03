Le prochain jeu Hunter x Hunter donne enfin de ses nouvelles et elles sont plutôt bonnes. En prime, le jeu nous donne rendez-vous et va même être jouable pour quelques petits chanceux !

Le manga absolument culte aura bientôt le droit à un nouveau jeu vidéo avec Hunter x Hunter : Nen x Impact. Un jeu développé par la fine équipe du studio Eighting, habitué aux jeux sous licence du genre. Si l’on n'avait pas trop de nouvelles à son sujet depuis son annonce, ce nouveau jeu a fini par refaire parler de lui tout récemment pour nous annoncer de bonnes nouvelles : le jeu va enfin se montrer et on sait enfin sur quelles plateformes il sera disponible.

Le nouveau jeu Hunter x Hunter refait enfin surface !

Oui, le jeu va prochainement se dévoiler davantage et sera même jouable pour quelques élus puisqu’il sera présent (et présenté) lors de l’EVO 2024 au Japon du 27 au 29 avril prochain. Ce sera pour nous l’occasion idéale pour en découvrir encore plus sur ce jeu de combat en 2D. Si l’on ne sait pas grand-chose sur le jeu actuellement, on sait en revanche qu’il devrait proposer un roster particulièrement généreux. Les combats se déroulent visiblement en équipe de 3 contre 3, un peu comme Dragon Ball Fighter Z, l’un des meilleurs représentants du genre dernièrement (oui, oui, vraiment).

Malheureusement, c’est très maigre, mais c’est à peu de chose près tout ce que l'on a. Toujours aucune date de sortie malheureusement, mais l’on apprend tout de même aujourd’hui que Hunter x Hunter : Nen x Impact sera disponible sur PS5, Nintendo Switch et PC, via Steam. Les joueurs Xbox ne semblent pour le moment pas vraiment concernés par ce nouvel opus. Ça changera peut-être plus tard, nous verrons.