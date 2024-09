Alors que le manga avance petit à petit, le prochain chapitre doit d’ailleurs arriver d’ici peu, la franchise elle, continue de faire des heureux sur d’autres supports. On pense notamment au jeu vidéo puisqu’une nouvelle adaptation est actuellement en développement chez Arc System. Entre le prochain Dragon Ball Sparking Zero, Bleach Rebirth of Souls et ce Hunter x Hunter Nen Impact, les fans de manga vont être aux anges.

Le prochain jeu Hunter x Hunter a une mauvaise nouvelle

Malheureusement pour les aficionados du manga, Arc System vient de nous transmettre une mauvaise nouvelle, la prochain adaptation vidéoludique très attendue va avoir du retard. Le jeu était initialement prévu pour cette année, mais finalement, il ne verra le jour qu’en 2025 sans aucune date de sortie précise. Comme pour Bleach Rebirth of Souls, lui aussi prévu pour 2025, Hunter x Hunter Nen Impact esquive également le mastodonte Dragon Ball Sparking Zero qui va faire très, très mal en cette fin d’année.

Le studio Arc System déclare que ce nouveau délai a pour objectif d’améliorer le netcode du jeu, soit grossièrement la latence entre les joueurs. Dans les jeux de combat plus que dans n’importe quel autre type de jeu le temps de réponse entre les jeux joueurs est capital, à la frame diront certains.

Avec son prochain jeu Hunter x Hunter, le studio souhaite donc mettre le paquet de ce côté-là, certainement pour lui permettre d’avoir une très bonne continuité sur ses modes compétitifs. Les amateurs de jeux de baston le savent, sans un bon netcode, les modes en ligne sont injouables.

Rendez-vous donc en 2025 pour en juger. Hunter x Hunter Nen Impact est prévu pour paraître sur PS5, Nintendo Switch et PC.

Source : Arc System