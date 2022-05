Le FPS de Crytek Hunt Showdown propose à sa communauté un tout nouveau système de quêtes assez unique en son genre. En effet, les joueurs peuvent invoquer des quêtes à compléter lorsqu’ils commencent une partie, avec des défis bien spécifiques comme abattre des ennemis, localiser les repaires de boss, etc.

Il y au total cinq niveaux de difficulté allant de Simple à Légendaire. Evidemment, les joueurs obtiennent plus d’étoiles en terminant des défis dans les difficultés les plus élevées. Chaque semaine, ils peuvent obtenir jusqu’à 30 étoiles, ce qui offre une récompense maximum de 25 Blood Bonds. Cette monnaie en jeu qui permet notamment de récupérer notamment de se procurer des skins pour les chasseurs.

Enfin les quêtes disponibles sont réinitialisées chaque lundi. Toujours dans l'optique d'écouter la communauté et de prendre en compte les avis, Crytek invite les joueurs de Hunt Showdown à contribuer au développement de la fonctionnalité. Pour cela c'est très simple, il suffit d'utiliser le hashtag #SuggestAQuest sur les réseaux sociaux. La meilleure idée sera retenue pour une future mise à jour du jeu. Pas mal non ?

Fatih Özbayram, Senior Producer pour Hunt: Showdown explique :

Le nouveau système de quêtes offre plus de contrôle aux joueurs sur les défis en jeu qu’ils souhaitent relever et une chance d’obtenir plus de récompenses chaque jour. Hunt est un jeu axé sur la communauté, et ce nouveau système passionnant s'étend et évolue au fur et à mesure de notre évolution, en fonction des commentaires des joueurs. Nous sommes également ravis d’offrir aux fans la chance de voir leur idée pour une quête implémentée dans le jeu. La communauté Hunt est pleine de créativité et nous avons hâte de voir les idées que les joueurs vont proposer !