Aux antipodes d'Escape from Tarkov, pourtant dans le même genre, Hunt Showdown a réussi à se garder une confortable place, avec de nombreux joueurs toujours actifs, malgré sa sortie en 2018. Mais les choses vont bouger dans l'univers typé Far West de Crytek qui ne nous veut pas que du bien. Le studio allemand à qui l'on doit notamment Crysis et le Cry Engine passe en effet à la vitesse supérieure avec sa dernière licence en date.

Hunt Showdown change son fusil d'épaule après six ans

Hunt Showdown avait à l'époque marqué les esprits par sa vision très intrigante et originale du genre extraction shooter. Il plaçait en effet son intrigue dans un bayou inhospitalier, habité par d'horribles créatures qu'il nous fallait traquer pour gagner notre croûte et mieux s'équiper pour les chasses suivantes, tout en éliminant d'autres concurrents. En résultait une ambiance oppressante au possible. En ajoutant la pression d'autres équipes de joueurs pouvant nous abattre à tout instant, le titre de Crytek avait clairement marqué les esprits.

Après six ans, Hunt Showdown se transforme enfin, alors que le studio allemand annonçait cette semaine la genèse d'un tout nouveau chapitre de sa silence, sous-titré 1896, dont la sortie est prévue le 15 août à venir. Exit le bayou, place maintenant aux Rocheuses dans le Colorado. La franchise en profite également pour passer uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. Les versions PS4 et Xbox One ont en effet été sacrifiées sur l'autel de ce voyage périlleux. Crytek en profite aussi pour mettre en avant la version 5.11 dernier cri de son bluffant moteur maison Cry Engine.

Déjà superbe en 2018, Hunt Showdown 1896 va donc encore davantage nous en mettre plein les yeux avec son nouvel environnement. Ce sans compter les balles des joueurs adverses qui vont nous siffler dans les oreilles. Rendez-vous en tout cas le 15 août sur PC, PS5 et Xbox Series pour voir cette nouvelle mouture de l'extraction shooter horrifique de Crytek.

Source : Site officiel de Hunt Showdown