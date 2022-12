Si vous n'avez jamais eu l'opportunité de lancer Civilization VI, voici une très bonne occasion de s'y mettre. En effet Humble Bundle propose un gros pack avec le jeu de base et de nombreux DLC, le tout pour moins de 15 euros. Une aubaine.

Humble Bundle et le pack géant Civilization VI

Le pack Humble Bundle contient non seulement le titre Civilization VI de base, mais également huit DLC Civilization. En fait seul le dernier DLC, Leader Pass n'est pas inclus dedans. Le pack Sid Meier soutient en plus la bonne cause puiqu'il s'agit de venir en aide à Trees, People, Water , une organisation vouée à aider les communautés à protéger et à conserver leurs ressources naturelles.

Trees, Water & People a été cofondé en 1998 par Richard Fox et Stuart Conway, deux forestiers et amis qui ont compris qu'il était urgent de s'attaquer à la déforestation généralisée en Amérique latine. Au fur et à mesure que leur vision évoluait, ils ont rapidement réalisé que s'ils ne s'attaquaient pas aux causes sous-jacentes de la déforestation, ils ne seraient jamais en mesure de l'arrêter.

Pour 14,20 euros vous avez :

Pas mal non ?