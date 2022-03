Casey Hudson, ancien general manager chez BioWare, avait choisi de quitter l'entreprise et de ne pas poursuivre le développement de Mass Effect 5. Comme d'autres, il avait préféré monter sa société, Humanoid Studios, qui donne aujourd'hui de ses nouvelles. La licence change mais l'univers exploité reste le même.

Une nouvelle IP AAA

Humanoid Studios a mis son jour son site et nous révèle qu'il travaille sur un tout nouveau jeu AAA. Ce sera un titre très narratif qui baignera dans un univers sci-fi. Tiens, comme Mass Effect.

Notre projet actuel est un jeu AAA multiplateforme, avec un fort accent sur la narration dans un tout nouvel univers de science-fiction.

Les concept arts disponibles dans notre galerie parle aussi d'eux-mêmes. Le Commandant Shepard n'est pas de la partie, mais les joueurs ne devraient pas être totalement dépaysés pour autant.

Le studio se fixe une mission, celle "d'offrir une narration interactive magique sous l'impulsion d'un regroupement de créatifs talentueux, dans un environnement sécurisant et chaleureux". Comprendre par là qu'Humanoid Studios veillera à ne pas avoir un environnement de travail toxique.

Un Mass Effect à plus petite échelle ?

Le crédo d'Humanoid Studios est l'épanouissement de ses développeurs, et ce indépendamment de la manière dont ils bossent (bureau, télétravail ou les deux combinés), et l'implication de ces derniers. La société, pour l'instant, est très petite car elle ne compterait que 17 employés, comme relevé par nos confrères de VGC, et propose actuellement 14 offres d'emploi supplémentaires.

Toutefois, ça ne semble pas amoindrir les ambitions de Casey Hudson qui croit justement en une organisation plus confidentielle, où chacun a son mot à dire.

Nous croyons au pouvoir des petites équipes, flexibles, et à une organisation horizontale où chacun est habilité à prendre des décisions et contribuer à la vision du projet.

Casey Hudson a entre autres convaincu Izaak Moody (Microsoft, IllFonic) et Melanie Faulknor (BioWare) d'embarquer dans ce nouveau voyage. Quant à une date de sortie, ou ne serait-ce qu'une fenêtre, il va falloir être patient.