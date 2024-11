Horizon Zero Dawn Remastered a réussi parfaitement son objectif « d'exploiter pleinement les capacités de la PS5 et du PC pour rendre le jeu original plus beau que jamais et au même niveau que le magnifique Forbidden West » selon notre Geralt national. Un constat encore plus valable si vous avez l'original et que vous voulez profiter de la mise à niveau PS4 vers PS5 facturée dix euros. Quelques semaines après le lancement sur PlayStation 5 et PC, Nixxes Software assure encore le service après-vente avec un nouveau patch. Quoi de neuf ?

Une mise à jour 1.7 pour Horizon Zero Dawn Remastered

Un nouveau patch 1.007.002 est disponible pour Horizon Zero Dawn Remastered. Avant de voir ce qui change, Nixxes Software a tenu à préciser qu'ils ne laisseront pas tomber le jeu. « Les équipes de Nixxes et Guerrilla continuent de suivre de près les retours des joueurs et travaillent activement sur les prochains patchs, qui comprendront des correctifs de bugs et des options supplémentaires ». En ce qui concerne la dernière mise à jour d'Horizon Zero Dawn Remastered, mise en ligne il y a quelques heures, elle apporte une option de collecte automatique des ressources, comme dans Horizon Forbidden West.

Dorénavant, il devrait bien y avoir un indicateur visuel lorsqu'une machine attaque, et vous ne devriez être bloqués bêtement devant la porte de Méridian. Cette update 1.7 d'Horizon Zero Dawn Remastered est aussi fort utile pour les daltoniens puisqu'un mode a été ajouté dans les options d'accessibilité. Enfin, comme d'habitude, les notes de patch indiquent des correctifs pour des bugs, ainsi que des problèmes visuels visiblement « mineurs » d'après la description. Comme annoncé par Nixxes, d'autres améliorations sont prévues pour Horizon Zero Dawn Remastered d'ici les prochaines semaines et mois à venir sur PS5 comme PC.

Notes de patch 1.007.002 PS5

Ajout d'une option de collecte automatique [pour les ressource] dans les paramètres

Le mode Daltonien est maintenant disponible

Les yeux des machines s'éclaireront avant d'attaquer comme prévu initialement

Correction d'un problème où la porte de Méridian ne se chargeait pas correctement lors de la première visite

Correction de divers bugs et problèmes visuels mineurs

Source : Nixxes Software.