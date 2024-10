Horizon Zero Dawn reviendra bientôt dans une toute nouvelle version, mais l'annonce ne fait pas l'unanimité et ça ne s'arrange pas avec cette nouvelle découverte qui va refroidir les joueurs PC.

Fièrement annoncé lors du dernier State of Play, le Horizon Zero Dawn Remastered fait couler beaucoup d’encre. À sa découverte, avant même son officialisation, les joueurs ont fait entendre leur grogne. Pourtant, cette nouvelle version du jeu de 2017 semble réellement profiter d’une revisite graphique avec des changements de design marqués, une augmentation significative du nombre de détails et même une amélioration graphique et artistique un peu partout. Mais ce n’est visiblement pas suffisant, et certains joueurs s’enflamment et appellent même au boycott.

La prochaine version de Horizon Zero Dawn fait débat

Si l’annonce du remaster en soi peut étonner de prime abord, puisque le jeu de base est toujours l’un des plus beaux du marché, le fait est que si le travail est bien fait derrière, une nouvelle version du jeu peut être bénéfique. En revanche, les méthodes qui sont mises en place en ce moment pour vendre ce prochain remaster ont de quoi faire tiquer. Difficile d’en tenir rigueur aux joueurs pour le coup, puisque quand on nous annonce que la mise à jour remasterisée ne coûtera qu’une dizaine d’euros aux possesseurs de Horizon Zero Dawn d’origine et qu’à côté on augmente le prix de ce même jeu, ça fait mal. C’est pourtant ce qu’a fait Sony sur son PS Store, où Horizon Zero Dawn coûte désormais 40€.

Une nouvelle découverte qui ne plait pas sur PC

Malheureusement, une nouvelle mauvaise nouvelle vient frapper une nouvelle fois les joueurs PC qui comptaient peut-être s’offrir Horizon Zero Dawn à moindre coût pour profiter d’une version remasterisée moins chère. Après l'annonce d'un compte PSN obligatoire qui n'a bien été reçu, on apprend maintenant que sur l’Epic Games Store, ce n’est maintenant plus possible, puisque le jeu a tout bonnement été supprimé du magasin en ligne. À noter qu’il est tout de même toujours disponible sur Steam, mais au prix de 50€, soit le même tarif que le remaster, visiblement.

Là, c’est un peu la goutte d’eau qui fait déborder le vase et les réactions ne se sont pas faites attendre sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la méthode n’est pas vraiment plaisante lorsqu’on se met à la place du joueur. Il est évident que PlayStation prépare la sortie de son prochain gros jeu, mais ça fait grincer des dents. Reste maintenant à voir comment sera reçu ce Horizon Zero Dawn Remastered, qui a intérêt à tenir toutes ses promesses.

Source : Epic Games Store