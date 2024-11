La pertinence d'Horizon Zero Dawn Remastered seulement sept ans après la sortie du jeu original peut légitimement prêter à questionnement. Son portage PC déployé en 2020 garde aujourd'hui encore de très beaux restes. On peut cependant saluer le travail de Nixxess sur le remaster, le mettant au même niveau que le sublime Horizon Forbidden West. La chose est encore plus parlante sur PC, avec tous les potards graphiques à fond et pléthore de mods pour embellir le tout.

Horizon Zero Dawn Remastered nous décoche une nouvelle claque

Malgré une version PS5, et a priori surtout PS5 Pro, convaincante, c'est surtout sur PC qu'Horizon Zero Dawn Remastered brille le plus. Avec une machine nettement plus puissante, toutes les folies graphiques sont permises pour étaler tout son plein potentiel graphique. Comme à son habitude, la chaîne YouTube Digital Dreams nous le prouve de fort belle manière dans une nouvelle vidéo du jeu dite « ultra moddée » en 8K.

Celle-ci nous présente par ailleurs quelques comparatifs d'Horizon Zero Dawn Remastered avec tous les paramètres graphiques en Ultra avec et sans les mods utilisés. Parmi ceux-ci, on peut notamment compter le fameux ReShade maison de la chaîne, baptisé Beyond All Limits. Dans un cas comme dans l'autre, le titre est un très beau bonbon pour les yeux, mais avec encore plus d'impact grâce aux mods mis en avant.

Naturellement, afficher Horizon Zero Dawn Remastered dans toute sa splendeur et en toute fluidité en 8K implique fatalement une machine extrêmement robuste. En l'occurrence, il est question d'une RTX 4090, d'un Ryzen 9 7950X, de 32 Go de RAM DDR4 6000 MHz et d'un des meilleurs SSD du marché. Toujours est-il que le résultat parle pour lui-même et que ce Remaster figure actuellement parmi les plus beaux jeux du marché PC.

Source : Digital Dreams sur YouTube