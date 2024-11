Alors que Palworld a été récemment traduit en justice par Nintendo par rapport à ses énormes similitudes avec Pokémon, Tencent Games, ou plus précisément sa filiale Polaris Quest, joue à un jeu assez dangereux en annonçant un nouveau titre à venir prochainement sur PC. Celui-ci se présente comme un jeu de survie en open-world partageant beaucoup de points communs un peu trop flagrants avec Horizon de Guerrilla Games et Monster Hunter de Capcom.

Une nouvelle affaire à la Palworld à l'Horizon ?

En regardant l'artwork illustrant cet article, vous auriez pu penser qu'il s'agit d'un nouveau jeu Horizon, tant il se montre très étrangement similaire. On y voit en effet un superbe panorama où la nature a repris ses droits, d'énormes machines aux formes animales, et une jeune femme aux cheveux roux dans une tenue tribale armée d'un arc. Mais non, toute ressemblance est en fait fortuite (ou pas...). Il s'agit en réalité de Light of Motiram, un nouveau jeu annoncé par Polaris Quest, filiale du géant chinois Tencent.

Ce titre se veut un jeu de survie avec des mécaniques d'artisanat, dans un vaste monde ouvert retourné à l'état sauvage et dominé par des machines aux diverses apparences bestiales. Là encore, toute référence à Horizon est parfaitement involontaire, vous l'aurez bien compris. S'agissant du gameplay, on trouve plutôt une « inspiration » du côté de Monster Hunter. Grâce à différentes armes assez massives aux coups uniques, nous devrons chasser ces machines, afin de récupérer leurs composants pour améliorer notre équipement et construire nos bases.

Pour rappel, un jeu-service multijoueur peu ou prou similaire, cette fois bel et bien dans l'univers d'Horizon, est actuellement en développement chez Guerrilla Games. Tencent et Polaris leur coupe cependant quelque peu l'herbe sous le pied avec la présentation officielle de Light of Motiram. Mais vu le clin d'œil un peu trop appuyé à cette propriété intellectuelle phare de PlayStation, il ne serait pas surprenant que le géant japonais attaque le jeu chinois pour plagiat ou toute autre atteinte à ses droits d'auteur ou de marque. Affaire à suivre. Pour l'heure, Light of Horizon... Motiram ne dispose pas de date de sortie, mais arrivera en premier lieu sur PC via Steam et l'Epic Games Store.