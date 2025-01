La franchise Horizon de Sony a toujours rencontré un immense succès, avec plusieurs déclinaisons, y compris une collaboration notable avec l’univers LEGO. Parmi les projets très attendus, figurait un MMO en développement chez NCSoft, un spécialiste coréen du genre, connu pour des titres comme Guild Wars 2 et Lineage. Hélas, une mauvaise nouvelle semble être tombée.

Horizon en MMO, c'est la fin ?

C'est coup dur pour les fans de l’univers Horizon. Le MMO en développement chez NCSoft, inspiré de la célèbre franchise de Guerrilla Games, aurait été annulé selon le média coréen MTN. Ce projet prometteur, connu sous le nom de code Project H, semblait avoir de solides bases. Pourtant, une révision interne chez NCSoft aurait mis fin à l’aventure. Retour sur ce qu’on sait.

En 2021, NCSoft démarrait le développement d’un MMO ambitieux basé sur l’univers de Horizon. L’idée ? Proposer une expérience en ligne massive, compatible avec PC et mobiles, et exploitant les capacités de l’Unreal Engine 5. Avec une équipe d’environ 140 développeurs, notamment issus de la division Lineage IP, le jeu s’annonçait comme un ajout de poids à la licence Horizon.

Officialisé en 2022, ce partenariat entre Sony et NCSoft avait tout pour réussir. Sony espérait élargir l’univers de Horizon, tandis que NCSoft, expert en MMORPG, pouvait s’appuyer sur une licence déjà culte. Tout semblait aller dans la bonne direction.

© Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment

Une annulation liée à des difficultés internes

Malheureusement, NCSoft traverse une période compliquée. La société a récemment annoncé une restructuration majeure. Plusieurs projets auraient été annulés après un examen de faisabilité. Ce processus, mené fin 2024, visait à recentrer les efforts sur des jeux jugés plus rentables. Même si ça reste à prendre avec des pincettes, ça ne sent pas très bon. Cette décision s’inscrit dans un contexte de tensions financières. Les dirigeants de NCSoft, Taek-Jin Kim et Byung-Moo Park, ont d’ailleurs déclaré que l’avenir de l’entreprise dépendait des succès à venir en 2025.

Il est important de ne pas confondre ce MMO annulé avec le projet multijoueur sur lequel travaille Guerrilla Games, le studio à l’origine de Horizon. Ce dernier est toujours en développement et reste un projet distinct. Pour les fans, cela signifie qu’une autre expérience multijoueur pourrait voir le jour, malgré l’annulation du projet coréen.

Source : MTN