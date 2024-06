Ces dernières années, Horizon s’est imposé comme l’une des licences phares de PlayStation avec seulement trois jeux, dont deux principaux. Sony compte bien capitaliser davantage sur cette nouvelle marque. On le sait, plusieurs jeux seraient en développement, dont un Horizon 3 et un MMO en collaboration avec NCSoft. Il se murmurait depuis quelques semaines maintenant qu’un titre pour le moins inattendu serait sur le point d’être annoncé. Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes et ça n’a pas loupé. Sony gardait en effet au chaud une petite annonce surprise pour animer la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2024.

LEGO Horizon Adventures est confirmé, ça va être énorme !

Après un State of Play convaincant, Sony est donc revenu à la charge avec une dernière surprise, qui n’en était finalement pas tant une au regard des rumeurs qui circulent depuis quelques jours. Cette fois, c’est acté, LEGO Horizon Adventures est bel et bien une réalité. Comme les leaks le suggéraient, ce nouveau jeu coopératif sortira simultanément sur PS5 et PC mais aussi sur Nintendo Switch et ce dès la fin de l'année 2024. Pas encore de date précise, mais ça arrive très vite.

La présence du jeu sur Switch est une énorme surprise inattendue. Ce sera par ailleurs la toute première fois que la franchise débarquera chez Nintendo. Le jeu se présente donc bel et bien comme un jeu service coopératif coloré et ultra mignon dans l'univers de Horizon. Au menu du farming, de l'action des coffres au trésor et des boss gigantesques. Le fun à en tout cas l'air d'être omniprésent !