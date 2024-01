La franchise Horizon a de nombreux projets sur le feu, et justement, l'un d'entre eux vient de leaker sur la Toile. Et ça nous révèle des informations croustillantes.

La licence Horizon n'a pas dit son dernier mot, et Forbidden West est loin d'être le dernier jeu de la série. Guerrilla Games a de nombreux projets en chantier, mais on ne sait pas grand-chose à leur sujet. Mais ça vient de changer pour l'un d'entre eux grâce à un leak pour le moins crédible. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent.

Le MMORPG Horizon refait surface

Parmi toutes les rumeurs qu'on peut entendre sur Horizon, il y a une qui revient un peu plus souvent que les autres. Celle d'un MMORPG qui serait développé par le studio coréen NCSoft. Pour certains, il s'agit également de l'expérience orientée multijoueur qui a bel et bien été officialisée. Mais on ne peut pas vraiment en être sûr sans avoir une confirmation de la part des têtes pensantes derrière le projet. Ceci dit, ça tombe bien, puisqu'un leak s'est plus ou moins chargé de nous donner la réponse à cette question. Ce n'est peut-être pas celle à laquelle on pouvait s'attendre.

Sony a bien conclu un partenariat avec NCSoft, et jusqu'ici, on n'en savait pas vraiment plus sur la nature de ce dernier. Mais récemment, un utilisateur du nom de Kurakasis a débusqué un bon paquet d'informations sur le fameux MMORPG dans l'univers d'Horizon. Il a réussi à retrouver des offres d'emploi sur LinkedIn, ainsi que le nom de code du projet : Skyline Project. Il est en développement depuis - au moins - 2021, et c'était toujours le cas en décembre 2023.

Le logo Skyline Project a mis immédiatement la puce à l'oreille des joueurs, puisqu'il fait beaucoup penser à celui des jeux Horizon. Cependant, tous ces indices semblent pointer du doigt le fait que ce n'est pas le jeu en multijoueur qui est chapeauté par NCSoft. Le MMORPG serait donc à part, ce qui est une révélation plutôt intéressante. De plus, on nous parle seulement d'une sortie sur PC et mobiles. Aucune référence à une version PS5, mais c'est peut-être un simple oubli. Par contre, si ça s'avère, ça risque d'en fâcher certains. Mais il se peut aussi qu'elle soit mise sur pied par un studio différent.

Le gros leak sur le MMORPG dans l'univers d'Horizon

Quid du jeu multijoueur ?

Mais alors, que se passe-t-il du côté du jeu multijoueur si ce n'est pas le MMO ? Jan-Bart van Beek, le directeur de Guerrilla Games, l'a déjà teasé, et ça s'annonce prometteur. « Comme vous le savez peut-être déjà, nous travaillons aussi sur un jeu multijoueur. C'est un tout nouveau défi pour nous. Un changement énorme comparable à lorsque nous avons conçu Horizon Zero Dawn ». En sachant que le studio a fait ses armes dans le genre avec la saga Killzone, on peut se sentir en confiance vis-à-vis de l'avenir.

Les offres d'emploi qu'on avait pu voir révélaient de nouvelles machines, mais également des anciennes qui auraient un comportement modifié et pouvant évoluer. Voici ce qu'on pouvait notamment lire : « concevoir, modifier et actualiser les comportements des machines emblématiques de la franchise Horizon, et élaborer de nouvelles machines ». Bon, on sent que le projet en est encore à un stade précoce. Mais ça a le mérite de donner envie d'en savoir plus.