Horizon est une licence qui a probablement encore de beaux jours devant elle. Après un premier opus plutôt bien accueilli, Guerrilla Games avait rempilé en 2022 avec Forbidden West. Une suite fort appréciée qui s'est même offert un DLC baptisé Burning Shores. Mais alors, que pouvons-nous attendre de la franchise dans le futur ? Eh bien, un nouveau jeu est en approche, mais clairement pas comme vous l'imaginez.

Horizon bientôt sur votre table basse

Si vous aviez hâte d'assister à l'annonce d'un troisième opus, il va falloir repasser plus tard. En effet, il n'est ici pas question d'une production vidéoludique, mais d'un jeu de plateau en vogue dernièrement. Intitulé « Horizon Forbidden West : Seeds of Rebellion », il a été créé par Steamforged Games. Si vous êtes férus de la franchise, vous aurez peut-être reconnu le nom de ceux qui avaient conçu un autre jeu de plateau Horizon en 2020. Cette nouvelle aventure se déroule donc dans l'Ouest interdit, peu avant l'arrivée d'Aloy. On y incarne des Marshals, qui font partie de deux clans Tenakth contrôlant le Nevada et la Californie. Le but est d'empêcher un complot visant à briser l'alliance fragile entre ces clans guerriers.

Il sera possible de jouer à Horizon Forbidden West : Seeds of Rebellion en coopération jusqu'à 4 joueurs. Le petit plus de ce jeu, c'est qu'il propose des versions miniatures des machines qu'on rencontre dans les jeux vidéo. Les fans de la licence ne pouvaient pas rêver mieux. Pour repousser ces bestioles, différentes options seront mises à disposition. Visiblement, on aura plusieurs manières d'approcher un affrontement et il faudra se concerter régulièrement avec son équipe. En tout cas, ça promet. Si vous êtes intéressé, sachez que le jeu de plateau débarquera sur Kickstarter le 21 novembre prochain.

Et les jeux vidéo alors ?

La dernière itération de la franchise nous réserve sûrement une surprise. Pour cause, l'IMDA, l'organisme de classification des jeux vidéo à Singapour, a enregistré le nom de Horizon Forbidden West Complete Edition. De toute évidence, Guerrilla Games compte proposer une édition comprenant le jeu de base et son DLC, sur console comme sur PC. Il l'avait d'ailleurs déjà fait pour Zero Dawn. Cela tomberait donc sous le sens, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu d'annonce officielle. On attendait la révélation au dernier State of Play qui n'est jamais arrivée.