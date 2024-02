Depuis Forbidden West et son DLC, on n'a pas beaucoup entendu parler de la licence Horizon. On sait que Guerrilla Games s'active à la tâche, mais pour l'instant, il ne nous offre rien de croustillant. Parmi les projets sur le feu, il y a en qui prendra la forme d'une expérience multijoueur. Le problème, c'est que PlayStation a récemment pris une décision radicale qui pourrait mettre en danger ce jeu attendu. Néanmoins, on n'a visiblement aucune raison de s'inquiéter.

Horizon en multijoueur, c'est toujours en cours

Si vous êtes un peu perdu, on va vous donner du contexte. Hier, Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment, a fait une annonce choquante. SIE va réduire son effectif global d'environ 8 %, soit environ 900 personnes. Il n'y a pas qu'un seul studio de touché, et parmi les concernés, on retrouve justement celui derrière Horizon. On n'a pas eu de chiffre précis, mais ça reste dramatique, d'autant plus que c'est l'une des filiales les plus prospères de PlayStation.

Du coup, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la franchise ? Certains joueurs ont posé la question au journaliste Jason Schreier, qui fut l'un des premiers à rapporter l'information. Pour être plus précis, un utilisateur a demandé si le titre Horizon orienté multijoueur était annulé. Notre homme est formel, c'est « Non ». Bon, au moins, ça a le mérite d'être rassurant, même si c'est tout de même une terrible situation pour Guerrilla Games. Le projet est donc toujours sur les rails, mais son développement risque logiquement d'être impacté par ces licenciements.

Aux dernières nouvelles, Jan-Bart van Beek, le directeur de la firme, parlait de ce Horizon en multijoueur d'une façon bien vendeuse. « Comme vous le savez peut-être déjà, nous travaillons aussi sur un jeu multijoueur. C'est un tout nouveau défi pour nous. Un changement énorme comparable à lorsque nous avons conçu Horizon Zero Dawn », nous avait-il dit. Des offres d'emploi avaient également été aperçues, mentionnant de nouvelles machines, mais aussi le retour d'anciennes avec un comportement modifié. On est curieux de voir ce que ça donne, mais pour l'instant, patience.