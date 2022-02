Horizon Zero Dawn avait été un véritable carton sur PS4 à sa sortie, et sons succès ne s'est d'ailleurs pas démenti sur PC où le jeu à fait de jolis scores de ventes sur Steam. D'ailleurs, Sony a tenu a communiquer officiellement sur les chiffres de ventes hallucinants du titre de Guerrilla Games. Selon le PlayStation Blog, le titre s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires toutes plateformes confondues, avec un total d'heures de jeu qui dépasse le milliard. Bref, autant dire que le studio n'a pas dû batailler bien fort pour faire valider la mise en chantier du second opus.

Un hit à l'Horizon ?

Horizon : Forbidden West a donc la lourde tâche de succéder à son illustre ancêtre, et les attentes des joueurs sont donc forcément très hautes. Alors que le jeu débarquera sur PS4 et PS5 dans quelques jours à peine, Sony continue de faire monter la hype avec un tout nouveau trailer réalisé complètement en CGI. Oui, ce ne sera probablement pas les images les plus représentatives de l'expérience dont on pourra profiter, mais il faut avouer que le résultat est de toute beauté, avec une vidéo disponible en 4K.

On vous rappelle d'ailleurs que ceux qui sont déjà passés à la caisse peuvent d'ores et déjà précharger le jeu afin de pouvoir le lancer dès les premiers instants de disponibilité, le 18 mars prochain.