Horizon Forbidden West vient de déployer une nouvelle mise à jour 1.05 pour améliorer sa copie. Les correctifs sont assez nombreux et touchent à tout (graphismes, bugs, gameplay...)

Comme d'autres mondes ouverts avant lui, Horizon Forbidden West a besoin d'appliquer des patchs pour remédier aux problèmes qui auraient échappé aux développeurs. C'est ce que s'attèle à faire la première mise à jour 1.05 accessible dès maintenant.

Quelles sont les améliorations du patch 1.05 ?

Tout ceux qui rallumeront leur PS5 (ou PS4) et lanceront Horizon Forbidden West seront soumis au téléchargement du patch 1.05, qui pèse 451,7 Mo. Au moins, le poids est raisonnable pour une fois.

Cette mise à jour rectifie des soucis généraux, d'autres liés aux quêtes, activités, au gameplay ou aux performances du jeu. Sans parler des bugs et crashs qui pouvaient survenir. En mode HDR, l'image retrouve sa netteté normale. Maintenant, la compétence "Seconde chance" fonctionne, logiquement, sans accroc. Lors de l'utilisation de techniques d'armes, la caméra se placera comme prévu et ne partira plus dans tous les sens. Le patch assure également avoir réglé des failles de streaming, notamment des villages qui apparaissaient/disparaissaient dans certaines circonstances.

Pour tout savoir, le studio a dressé une liste, un patch notes disponible à cette adresse.

Un nouveau patch dans les cartons pour Horizon Forbidden West

Il reste encore du chemin mais certains problèmes graphiques sont déjà identifiés et seront corrigés dans un futur patch. Cela concerne le scintillement, la netteté ainsi que la saturation de l'écran durant un mouvement de caméra.

D'autre part, en allant dans les Fosses de combat, le souci de chargements infinis devrait être de l'histoire ancienne. La tenue d'Aloy, floue dans le mode photo, s'affichera correctement. Enfin, on note la prise en compte d'un problème dans la quête "Atteindre les étoiles". Dans celle-ci, certains joueurs peuvent être dans l'incapacité d'interagir avec une carcasse ce qui bloque toute progression.

Evidemment, l'expérience variera d'un joueur à l'autre. De notre côté, c'est surtout le clipping qui nous a gêné comme détaillé dans notre test de Horizon Forbidden West.

Après plusieurs jours, comment vivez-vous la nouvelle aventure d'Aloy ? Les problèmes sont-ils fréquents ? Que pensez-vous du jeu globalement ? Dites nous tout dans les commentaires.