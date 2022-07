Comme le bon vin, Horizon Forbidden West se bonifie de semaine en semaine. Un jeu déjà époustouflant techniquement et qui évolue encore. Guerrilla Games a entre autres créé un nouveau mode graphique.

Un mode 40fps pour Horizon Forbidden West

À l'image de Marvel's Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart, un mode graphique « Équilibré » à 40fps est disponible pour Horizon Forbidden West. Et ce n'est pas fini.

La mise à jour 1.17 amène une prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et du HFR (High Refresh Rate). Le VRR améliore la résolution dynamique à 60fps. Avec le HFR, le framerate pourra grimper jusqu'à 120fps. Les sacrifices pour avoir un taux d'images par seconde aussi élevé ne sont pas listés.

Comme pour tous les patchs antérieurs, il y a un lot de correctifs pour la stabilité et les performances, les quêtes principales et secondaires, les activités du monde ouvert, les machines, les armes ou encore l'interface utilisateur. Voici le changelog complet.

En outre, le studio assure que les doléances des joueurs sont entendues. Ainsi, Guerrilla Games travaille à résoudre les divers problèmes remontés par la communauté. Si vous souhaitez participer, vous pouvez remplir ce formulaire en détaillant, en anglais, les soucis rencontrés. Qu'ils concernent un bug graphique, de progression, d'audio etc.

Un univers qui s'étend

Avant un troisième jeu, l'univers de Horizon Zero Dawn et sa suite va se développer en dehors du jeu vidéo. En effet, une série Netflix Horizon 2074 est en production. Elle aura pour objectif de raconter des événements non vécus par Aloy et le joueur pendant les deux titres, qui se passent en parallèle des trames principales des softs.

Horizon Forbidden West est actuellement disponible sur PS5 et PS4.