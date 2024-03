Porté la semaine dernière sur PC, Horizon Forbidden West en profite pour nous mettre une magistrale claque graphique. C'est d'autant plus flagrant en 4K, avec les paramètres graphiques à fond et quelques ajouts.

Comme chaque week-end, Digital Dreams nous propose de nous évader en nous en mettant plein les yeux. La célèbre chaîne YouTube a cette fois décidé de nous emmener dans l'Ouest Prohibé avec la somptueuse version PC d'Horizon Forbidden West. Et nous ne sommes clairement pas déçus du voyage.

La version PC d'Horizon Forbidden West au top de sa forme graphique

Déjà superbe sur PS5, Horizon Forbidden West a clairement profité de la version PC pour se montrer sous ses plus majestueux atours. Nixxes, le studio en charge du portage des exclusivités de Sony, nous montre encore la qualité de son travail. Contrairement à Zero Dawn, sa suite bénéficie ainsi d'une très solide optimisation. Qui dit version PC dit également des paramètres graphiques poussés à fond, si l'on dispose d'une Machine suffisamment équipée.

L'agence de voyage Digital Dreams nous présente donc le jeu dans toute son immense beauté en toute fluidité. Avec les détails graphiques à leur maximum, les technologies de NVIDIA comme le Ray Tracing et le DLAA et son ReShade maison Beyond All Limits, le jeu est un pur régal pour les yeux. Afin d'en profiter encore davantage, la vidéo ci-dessous est rendue en 4K pour une netteté absolue. On vous laisse donc vous rincer l'œil sur... les paysages vraiment magnifiques de l'Ouest Prohibé (on vous a vu venir avec Aloy, ne mentez pas).

Machine monstrueuse requise pour aller à la chasse aux FPS

Bien entendu, obtenir un tel rendu demande une véritable machine de guerre. En description de la vidéo, Digital Dreams nous détaille la configuration très musclée utilisée en ce sens. Il faudra donc compter sur une carte graphique RTX 4090, un processeur Ryzen 9 7950x et 32 Go de RAM DDR5 à 6 000 MHz. Pour plus de fluidité, un véloce SSD comme le Samsung 970 Evo est obligatoire.

Cela ne demandera pas des sommes aussi colossales que pour mettre en place le projet Zero Dawn, mais tout de même. Quoi qu'il en soit, cette vidéo nous démontre par l'exemple qu'Horizon Forbidden West peut fièrement se targuer d'être l'un des jeux les plus beaux jeux jamais sortis.