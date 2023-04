C’est le grand jour. Après des semaines de teasing à vanter les mérites de la PlayStation 5 pour justifier l’abandon de la PS4 et quelques images ici-et-là, l’extension Burning Shores d’Horizon Forbidden West sera disponible en ce mercredi 19 avril 2023. Alors que les plus impatients attendent de pouvoir accéder au DLC et découvrir sa nouvelle héroïne Seyka, Guerrilla Games met le jeu de base à jour. Un nouveau patch qui sert évidemment à préparer l’arrivée de cette nouvelle histoire mais pas que.

Le patch 1.21 d'Horizon Forbidden West est arrivé

Il est bientôt l’heure d’aller voyager à Los Angeles. Aloy est fin prête à repartir à l’aventure pour éradiquer une nouvelle menace qui plane sur l’ancienne ville des stars. Pour découvrir ce nouveau territoire ravagé par des séismes et des mouvements tectoniques, la chasseuse nora sera accompagnée d’une nouvelle alliée, membre de la tribu de Quen. Quelques mécaniques inédites, de nouvelles machines et armes sont donc au programme mais il faudra patienter encore quelques heures avant de les découvrir.

Il sera en revanche impératif de télécharger la mise à jour 1.21 d’Horizon Forbidden West pour pouvoir accéder au DLC Burning Shores. Le patch déployé ce mardi 18 avril 2023 prépare en effet l’arrivée de l’extension mais il ajoute surtout de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité. Les joueuses et joueurs qui en ont besoin pourront donc par exemple agrandir les sous-titres, avoir une aide à la navigation, profiter d’une caméra automatique ou activer le mode Thalassophobie qui s’adresse à celles et ceux qui ont peur de la mer. Une fonctionnalité ô combien pratique pour les personnes concernées, puisque le jeu mise également sur l'exploration des fonds marins à de nombreuses reprises.

Voici sans plus attendre tout ce qui contient ce patch 1.21 d'Horizon Forbidden West :

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Agrandissement des sous-titres

Ramassage automatique

Paramètres de daltonisme

Caméra automatique

Aide à la navigation en mode Focus

Mode Thalassophobie

Fonctionnalités d'accessibilité additionnelles

Nouveau DLC (PS5 seulement)