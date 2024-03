Horizon Forbidden West n'aura pas gardé son exclusivité console très longtemps. Un an, un mois et quelques jours après sa sortie sur PS4 et PC, l'exclu de Guerrilla Games est arrivée sur PC avec une Complete Edition. Une version incluant l'extension Burning Shores et qui est également disponible sur PlayStation 5. Et le retour d'Aloy sur PC se passe bien puisque la qualité du portage a été saluée. Visiblement, pas de problèmes majeurs à signaler, contrairement à Horizon Zero Dawn qui avait pu décevoir sur cette plateforme à son lancement.

Horizon Forbidden West accueille une mise à jour sur PC

Comment se débrouille Horizon Forbidden West sur PC ? Bien, très bien même, et selon Digital Foundry, c'est toujours une claque dans les gencives. Il faut dire que le jeu était déjà à tomber par terre sur PS5, donc là, avec du matos plus performant et tout une ribambelle d'options, il y a de quoi s'amuser et en prendre plein les yeux. Et il se pourrait bien qu'on vous en reparle incessamment sous peu, il paraît. En attendant notre verdict, Horizon Forbidden West passe en version 1.0.43.0 sur PC pour se débarrasser de quelques plantages.

De plus, cette update permet enfin d'avoir le Frame Generation DLSS 3 durant les cinématiques voire sur des écrans d'interface. Il s'agit d'une technologie qui améliore toujours plus la fluidité en intercalant des images supplémentaires, en plus de celles générées de base par le jeu. Voici les notes de patch complètes de la maj 1.0.43.0 d'Horizon Forbidden West sur Steam.

Notes de patch Steam 1.0.43.0

Correction de plantages et améliorations pour la stabilité

Résolution d'un problème où le joueur ne pouvait pas récupérer les ressources sur une zone de chasse, en utilisant la souris

Le curseur pour HDR Max afin de régler la luminosité fonctionne normalement

Le jeu peut sauvegarder lorsque le dossier « Documents » est redirigé vers la racine d'un disque au lieu d'un dossier

Le DLSS 3 de Nvidia est activé pendant les cinématiques, mais aussi sur des écrans d'interface utilisateur comme la roue des armes

Désormais, le mode Photo affiche bien l'option « Masquer l'interface utilisateur », si vous utilisez une manette pour jouer

Correction d'un bug qui pouvait mettre en surbrillance plusieurs catégories de quêtes en même temps

Résolution d'un souci amenant à un décalage du curseur de la souris sur la carte du jeu, pour des résolutions autres que du 1080p (1920x1080)