Que les aventuriers et autres amateurs de monde ouvertes se rassurent : contrairement à la plupart des jeux (AAA ou non) annoncées durant les 12 derniers moins, Horizon Forbidden West sera bel et bien à l'heure au rendez-vous fixé par Sony. En effet, le jeu est officiellement passé Gold, et sortira donc comme prévu le 18 février prochain. Voilà qui nous change un peu.

Quid de la PS4 ?

Et si le constructeur entend faire de Horizon Forbidden West la nouvelle vitrine technique de la PS5, le très long passage de témoin entre deux générations de consoles et la disponibilité capricieuse de la nouvelle génération obligeront plus d'un joueur à faire tourner l'aventure sur PS4 Pro... ou sur PS4.

Le PlayStation Blog profite donc de cette bonne nouvelle pour enfin dévoiler quelques courtes séquences du jeu sur PS4 Pro, histoire de rassurer les joueurs n'ayant pas encore changé de bécane :

Au cours des derniers mois, nous vous avons présenté quelques-unes de nos toutes nouvelles machines, ainsi que certains des territoires et villages des tribus qui peuplent le monde d’Horizon, au moyen d’images capturées sur PS5. Aujourd’hui, nous vous offrons un aperçu exclusif du gameplay que nous avons capturé sur PS4 Pro.

Que vous soyez ou non rassurés, Horizon Forbidden West sera disponible sur PS4 et PS5 le 18 février 2022.