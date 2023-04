Depuis un peu moins d’une semaine, les joueurs PS5 peuvent continuer leur voyage dans l’Ouest Prohibé grâce au DLC Horizon Forbidden West : Burning Shores. Une extension qui fait beaucoup parler d’elle ces derniers jours. D’une part grâce à ses avancées techniques et ses graphismes un chouïa plus poussés, de l’autre plus tristement à cause d’un événement qui survient à la fin et qui a provoqué un review bombing massif d’une certaine frange de la communauté. De son côté Guerrilla Games a officialisé la suite des aventures d’Aloy ainsi que le projet en ligne qui devrait prendre la forme d’un MMORPG si l’on en croit les rumeurs. Le studio ne chôme cependant pas et déploie quelques heures plus tard un nouveau patch à destination du DLC.

Une nouvelle mise à jour pour Horizon Forbidden West

A sa sortie le 19 avril 2023, Horizon Forbidden West Burning Shores s’est accompagné d’une flopée de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité disponibles pour l’ensemble des joueurs. Les acheteurs du DLC peuvent quant à eux découvrir de nouvelles machines, de systèmes de combats inédits et une Los Angeles dévastée par des séismes et des mouvements tectoniques en compagnie d’un nouveau personnage : Seyka. Comme souvent, l’arrivée de l’extension s’est aussi accompagnée de quelques soucis techniques, notamment des crashs et des problèmes liés aux quêtes.

Moins d’une semaine plus tard, Guerrilla Games dégaine déjà un nouveau patch pour Horizon Forbidden West Burning Shores. Cette version 1.22 du jeu PlayStation s’attaque donc aux bugs les plus pressants rapportés par les joueurs PS5. Les autres seront corrigés via une future mise à jour qui sera déployée à une date inconnue, notamment celles liées à la progression des quêtes et des Captures Aériennes. Le studio néerlandais invite par ailleurs les joueurs a signaler tout problème ou bug rencontré que ce soient sur les réseaux sociaux ou via la page dédiée.

Patch notes de la version 1.22 d'Horizon Forbidden West

Activités du monde ouvert

Correction d’un problème avec les récompenses du Quiz Dino qui ne se débloquaient pas sous certaines conditions.

Performance et stabilité

Correction de plusieurs crashs

Autres