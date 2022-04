Avec sa fin et son petit cliffhanger qui va bien, Horizon Forbidden West laisse une ouverture à peine cachée pour un troisième opus. Mais est-ce que Guerrilla Games va faire un Horizon 3 ? Visiblement, oui.

Vers une suite de Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West à peine sorti que le studio néerlandais se tourne déjà vers une suite ? Celles et ceux qui ont terminé les dernières aventures d’Aloy s’en doutent un peu. Le second chapitre se termine en effet sur une nouvelle révélation ayant l’effet d’une bombe, qui laisse beaucoup de questions en suspens, et surtout de la place pour un nouveau jeu.

Dans les colonnes de VG24/7, Mathijs de Jonge, directeur créatif, confirme plus ou moins que c’était un choix intentionnel pour la suite de Horizon Forbidden West. Ce cliffhanger « est encore une fois là pour mettre en place les choses pour le prochain jeu », explique-t-il avec franchise. Le procédé était le même avec la fin de Horizon Zero Dawn.

Horizon Forbidden West

L'univers Horizon pourrait s'étendre encore plus

Évidemment impossible de lui tirer plus les vers du nez. On imagine que Sony a signé une trilogie Horizon avec Guerrilla Games et que le studio travaille déjà sur cette suite. Le directeur créatif rappelle néanmoins aux fans que « la série s’articule vraiment autour du mystère ». Chaque épisode prend le temps d’explorer les secrets de l’ancien monde comme de l’époque d’Aloy. Il leur est donc facile de créer de « nouvelles histoires et de nouveaux mystères différents de ce qui a déjà été fait ».

Une chose est certaine, l’univers Horizon est sur une bonne lancée. Entre une série de comics et surtout un jeu PSVR 2 en route, Guerrilla Games a créé une franchise déjà phare aux yeux des joueurs PlayStation. Ce n’est donc pas une surprise que l’éditeur japonais souhaite surfer dessus au maximum. Des rumeurs, au crédit discutable, affirment d'ailleurs que le studio prévoit également un jeu en ligne Horizon ou une extension en standalone proche de Monster Hunter World. Les pincettes XXL restent néanmoins de rigueur.