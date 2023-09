En seulement deux épisodes (et même un seul), la licence Horizon s'est imposée comme l'une des plus fortes de PlayStation. Une réussite notamment due à Aloy, l'héroïne de la franchise, qui semble plus appréciée que jamais par le public après Horizon Forbidden West. Alors que l'histoire du titre s'est achevée avec le DLC Burning Shores plus tôt dans l'année, l'exclu PS5 et PS4 refait parler d'elle grâce à un leak qui devrait faire des heureux.

Horizon Forbidden West bientôt de retour

Cette semaine, l'IMDA, l'organisme de classification des jeux vidéo à Singapour, a enregistré un certain Horizon Forbidden West Complete Edition. Tout portait à croire qu'il s'agirait d'une version PS5 comprenant le jeu de base avec l'extension Burning Shores, comme ce fut le cas pour l'édition complète d'Horizon Zero Dawn. Selon Dealabs, dont les informations exclusives sont généralement très fiables, ce serait bien le cas. Sauf qu'en plus d'arriver sur PS5, Horizon Forbidden West Complete Edition débarquerait aussi... sur PC ! Comme toutes les exclusivités PlayStation portées sur ce support, le jeu serait disponible sur Steam et l'Epic Games Store.

Pour le moment, Dealabs n'est pas en mesure d'indiquer à quel prix sera vendue cette version XXL d'Horizon Forbidden West. En tout cas, entre la classification du titre et ce leak, il n'y a plus vraiment de doute sur son existence. On imagine que Sony devrait communiquer dessus très rapidement. Peut-être lors du State of Play dédié à la PS5 de ce jeudi 14 septembre à 23h ? C'est possible, même si l'événement doit être consacré aux prochaines sorties des éditeurs tiers, indés et PSVR 2. Sony ne prévoit pas de « World Premiere » mais Horizon Forbidden West est un jeu déjà connu qui aurait simplement une nouvelle édition.

Une annonce au State of Play... ou pas

Le constructeur japonais pourrait aussi attendre plus tard, comme pour Ratchet & Clank : Rift Apart, qui n'avait pas eu le droit à un tel coup de projecteur pour l'annonce de sa sortie sur PC. Sony avait dévoilé le portage seulement quelques jours après son PlayStation Showcase en mai dernier. Sauf que là, il s'agit quand même d'une nouvelle édition d'Horizon Forbidden West, alors on peut imaginer que l'annonce en grande pompe aura lieu lors de la conférence. Rappelons que ce State of Play pourrait aussi marquer le retour de FF7 Rebirth sur le devant de la scène après sa première apparition au Summer Game Fest, ou encore celui de Resident Evil VR.