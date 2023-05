Horizon Forbidden West est l’un des cartons de 2022 sur PS5 et PS4. Une exclusivité PlayStation qui a récemment eu le droit à un DLC, Burning Shore, uniquement disponible sur PS5 cette fois. Une extension qui a plu sur de très nombreux points, notamment en ce qui concerne toute sa partie artistique et technique. Horizon Forbidden West est déjà superbe, mais son DLC, entièrement développé pour la PS5, crève littéralement la rétine à chaque instant.

Seulement voilà, Burning Shore a créé la polémique à cause de sa fin. Depuis, le jeu s’est fait descendre sur Metacritic à grands coups de review bombing, et les réactions hostiles sont légion, notamment du harcèlement et des menaces.

Le DLC de Horizon Forbidden West ne passe pas pour tout le monde (Attention, Spoiler)

La raison de ce déluge de haine (parce que c’est bien le cas et aucunement de la simple contestation lorsque l’on harcèle quelqu’un) n’est rien d'autre qu’un choix à effectuer à la toute fin du DLC. Alors qu’elle a un petit moment avec Seyka, une nouvelle venue très charismatique, le joueur a la possibilité d’approfondir la relation entre les deux jeune femme, ou non, ce qui peut se conclure sur un baiser, ou pas. Un choix qui n’est absolument pas passé auprès de certains joueurs.

Jusqu’ici, Guerrilla était resté assez évasif sur le sujet, mais récemment, à l’occasion d'une interview pour VGC, le Directeur Créatif Ben McCaw a fini par prendre la parole. Pour lui, les comportements expéditifs et extrêmes de certains ne sont absolument pas tolérables. McCaw affirme que le studio aime les commentaires et les critiques constructives, peu importe le sujet, et se dit heureux lorsque les joueurs réagissent positivement ou négativement à certaines choses de leurs jeux. Toutefois, il affirme qu’il ne prend nullement en compte les violents retours et la négativité gratuite de certains commentaires qui ne sont là que pour pointer du doigt un sujet qui semble toujours autant déranger du monde en 2023 : l’homosexualité et plus globalement l’orientation ou l’identité sexuelle.

Nous aimons qu'ils nous fassent part de leurs commentaires constructifs sur tel ou tel point. Et nous sommes parfaitement heureux quand ils disent qu'ils n'aiment pas ceci ou cela, en ce qui concerne pratiquement n'importe quel aspect du jeu auquel ils ont vraiment réfléchi.[…] Mais quand il y a ce genre de négativité flagrante, je trouve personnellement qu'il est assez facile de les isoler et de les ignorer. C'est un état d'esprit avec lequel je ne pourrai jamais adhérer. Via VGC

Le fameux baiser polémique

Une évolution pourtant logique et voulue pour et par le studio

Et pourtant, Guerrilla a bien réfléchi à sa proposition et à l’écriture du personnage d’Aloy. Son orientation sexuelle n’est d’ailleurs qu’un élément subsidiaire, une évolution naturelle du personnage et n’a d’ailleurs aucune signification particulière dans l’univers de Horizon. C’est une romance, point barre. Ce choix, et même censé refléter l'évolution d'Aloy qui, petit à petit au fil de ses voyages, s'ouvre aux autres, à l'amitié et à l'amour avec une certaine naïveté d'ailleurs. La fin n'est pas « woke », elle est logique.

Les choix à la fin de Burning Shore sont en fait la continuation d'un thème que nous avons dans les deux jeux, à savoir qu'Aloy n'est pas prête pour différents types de contacts sociaux, à cause de son éducation, mais aussi à cause des énormes défis qu'elle doit relever. Via VGC

D'ailleurs, Annie Kitain, scénariste sur Horizon Forbidden West, a affirmé que les sentiments d'Aloy se sont éveillés et sont vrais. Elle souligne également que le choix ultime revient au joueur. Selon elle, c'est aux joueurs de déterminer si Aloy est prête ou non à faire évoluer cette relation, et plus globalement, s'ouvrir et se laisser avoir des sentiments sincères. Reste maintenant à savoir comment tout ceci sera traité dans Horizon 3 qui est d'ores et déjà prévu, bien que les développeur ne soient pas encore certain de la suite des événements.