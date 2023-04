Guerrilla Games présente deux nouveaux personnages d’Horizon Forbidden West Burning Shores et de quelques environnements particulièrement jolis de cette extension.

Horizon Forbidden West Burning Shores sera disponible dans un peu moins de deux semaines. La communication était pour l’heure plutôt timide, Guerrilla Games se contentant de vanter les mérites de la PS5 à petits coups d’images. Le studio a néanmoins montré des choses plus croustillantes dont une nouvelle machine capable de voler et d’explorer les fonds marins en un instant. Aujourd’hui, il continue sur sa lancée en dévoilant de nouveaux clichés et des informations inédites quant à deux des nouveaux personnages de cette extension.

Une nouvelle tribu à l'honneur dans le DLC

Aloy partira très prochainement en direction de Los Angeles. Dans le DLC Burning Shores, la chasseuse nora découvrira l’ancienne ville des stars dans une version post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Au cours du dernier millénaire, la métropole a été ravagée par des séismes et des mouvements tectoniques en faisant un archipel dangereux peuplé de créatures mortelles. Sur l’une des îles, une colonie se bat tant bien que mal pour survivre, les Quens. Attention, les lignes qui suivent peuvent contenir des spoilers liés à l’histoire d’Horizon Forbidden West. Passez votre chemin si vous n’avez pas terminé l’aventure.

Une tribu de marins vivant par-delà l'océan Pacifique capable d’utiliser le focus qu’Aloy rencontre donc lors de la quête principale du jeu de base. « Cet avantage technologique leur a permis de prendre le dessus sur les autres tribus de leur terre natale, le Grand Delta. Le focus a également modelé leur culture », explique Annie Kitain, scénariste en chef chez Guerrilla sur le PS Blog. Les focus sont alors confiés aux Devins, qui doivent trouver enregistrer du savoir ancien afin de fortifier leur empire. Leurs appareils étant défectueux, une partie de leur croyance est biaisée, à tel point qu’ils en sont venus à vénérer des PDG et magnats d’affaires de l’ancien monde. Dans le DLC Horizon Fobidden West Burning Shores, les joueurs pourront en apprendre davantage à leur sujet grâce à la rencontre de nouveaux personnages, dont l’Amiral Gerrit.

Seyka, un nouveau personnage du DLC d'Horizon Forbidden West

Un commandant très décoré de la marine quen et chef de ce groupe dont les joueurs feront la connaissance dès le début de l’extension. « C’est à lui qu’il incombe de faire fonctionner la colonie malgré les circonstances », nous explique-t-on. La rouquine se fera également une nouvelle amie en chemin : Seyka. Une soldate marine ambitieuse prête à tout pour la survie de son peuple; qui se démarque par son assurance et sa bienveillance.

Aloy et Seyka dans Horizon Forbidden West Burning Shores

Elle accompagnera visiblement Aloy pendant toute la durée de l’histoire de l’extension d’Horizon Forbidden West. « Elle passera beaucoup de temps avec elle au fil de l’histoire. Elle devra compter sur son aide dans de nombreuses situations, ce qui ne lui arrive pas souvent », ajoute la scénariste. Vous pourrez faire sa rencontre dès le 19 avril 2023 en exclusivité sur PS5.