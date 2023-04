Horizon Forbidden West a récemment eu le droit à un DLC, Burning shores, et ce dernier ne fait pas l’unanimité à cause d’un petit détail qui, visiblement, ulcère une partie des joueurs, sans raison.

Après avoir fait l’objet de nombreuses rumeurs, le DLC Burning Shores, ouvrant une toute nouvelle région de l’univers de Horizon Forbidden West, est finalement sorti le 19 avril dernier. Dans cette nouvelle épopée, Aloy part en direction de ce qui était autrefois Los Angeles. Désormais devenue une terre hostile et volcanique, cette nouvelle zone de jeu cache de sombres secrets. Mystère que devra résoudre notre belle Nora au fil de son voyage durant lequel elle rencontrera de nouveaux personnages et des ennemis encore plus dangereux qu'auparavant. Sur le papier, ce DLC a tout pour plaire, d’autant, qu’encore une fois, c’est visuellement et artistiquement sublime. Sauf que quelque chose ne passe absolument pas pour une partie des joueurs, et le DLC en paye le prix fort.

Le DLC de Horizon Forbidden West se fait détruire, voilà pourquoi (Attention, SPOILER)

La partie qui suit explique pourquoi certains joueurs sont en colère ce qui, malheureusement, dévoile une partie de la fin du DLC. Vous voilà prévenus.

C’est un “petit” détail qui a suffi à faire flamber la toile et a donné une excuse à ces “fans déçus” pour aller descendre le jeu sur Metacritic. Plein de bugs ? Durée de vie ridicule pour le prix ? Une arnaque ? Non, rien de tout ça.

Actuellement, si les joueurs sont en colère, c’est parce qu’Aloy a une idylle avec une autre femme. Amourette qu’il est possible d’afficher explicitement (ou pas) vers la fin du jeu en embrassant la jeune femme qui a fait chavirer le cœur (ou presque) de notre chère Aloy.

C’est donc, l’orientation sexuelle et romantique de l’héroïne qui pose problème et qui, selon certains retours désastreux, suffit à justifier un comportement excessif. On se passera de donner notre avis sur la question.

Sur Metacritic donc, le DLC est en train de se prendre les foudres de centaines de “fans” qui plombent la note globale sans aucun argumentaire autre que l’amourette d’Aloy avec l’une de ses acolytes. Résultat, Burning Shores affiche une note d’environ 3.0 pour 189 avis positifs et plus de 450 avis négatifs. Et c'est en chute libre.

Review bombing, harcèlement... la triste réalité du net

Cette pratique de “review bombing” qui touche actuellement le DLC de Horizon Forbidden West, est malheureusement devenue commune dès que quelque chose ne plaît pas. que ce soit un jeu vidéo, un film, une série... peu importe. Et parfois, c’est même accompagné de harcèlement dans la foulée.

De très gros jeux, comme Hogwarts Legacy, The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok ou récemment Resident Evil 4 Remake (plus précisément la doubleuse d’Ada Wong) ont tous été la cible de l'un (ou de tous) de ces comportements déplacés d'internautes, “fans” et “joueurs”. Heureusement, ces personnes ne représentent finalement qu'une infime minorité, de l'immense communauté de joueurs. Le problème, c'est que sur Internet, ces personnes sont extrêmement bruyantes et de tels comportements peuvent avoir de graves conséquences, notamment humaines lorsque les attaques touchent et les développeurs ou leur travail.

Si les studios arrivent tant bien que mal à prendre quelques mesures en ce qui concerne le harcèlement, les entités telles que Metacritic ou encore Steam, tentent, de leur côté, de lutter contre le review bombing injustifié. Mais comme pour tout ce qui se passe sur le net, c’est très difficile à contrôler sans verser dans la censure pure et simple, ou sans géner les utilisateurs honnêtes et respectueux. Récemment, la plateforme de Valve a fait un grand ménage et pris des dispositions radicales pour tenter d’endiguer le problème. Reste à voir ce que cela donnera sur le long terme.

Et le respect sinon ?