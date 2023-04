Horizon Forbidden West est déjà sublime et avait fait grande impression à sa sortie. Son DLC Burning Shores, exclusif à la PS5 , va même encore plus loin. Paysage à perte de vue, panoramas vertigineux, décors à couper le souffle… Cerise sur le gâteau, le DLC est un véritable monstre technique peu importe la configuration.

Disponible depuis peu, Le DLC Burning Shores de Horizon Forbidden West fait actuellement l’objet d'une véritable campagne de review bombing sur Metacritic à cause d’un sujet jugé beaucoup trop sensible pour certains. Malgré tout, pour la grande majorité des joueurs, ce DLC est une petite tuerie. Aloy voyage dans une toute nouvelle région, autrefois Los Angeles, y découvre de nouveaux ennemis et doit résoudre tout un tas de problèmes. La routine donc pour la belle Nora.

Horizon Forbidden West Burning Shores crève la rétine sur PS5

Contrairement au jeu d’origine, le DLC n’est quant à lui disponible que sur PS5. Le studio a expliqué sa décision en expliquant qu’il souhaitait exploiter la pleine puissance de la machine. Et visiblement, ça a payé si l’on en croit les spécialistes de l’autopsie vidéoludique Digital Foundry.

D’après les mesures prises, le jeu tient parfaitement ses framerates ciblés, peu importe le mode choisi. 60 fps en mode performance, 30 en qualité maximum. Modes qui peuvent également être épaulés par la technologie VRR qui assure une fluidité supplémentaire sans trop perdre de détails. Aucune chute n’est à déplorer malgré le nombre assez hallucinant de détails à l’écran.

Mais ce qui impressionne le plus, c’est surtout que Guerilla a amélioré son moteur graphique à l’occasion de ce DLC. Les textures sont encore plus précises et détaillées et la volumétrie est nettement améliorée.

Si Horizon Forbidden West faisait déjà partie des jeux les plus beaux de 2022, son DLC Burning Shores sera certainement l’un des plus beaux de cette année.

Horizon Forbidden West est actuellement disponible sur PS5 et PS4, et fait également partie du catalogue PS Plus Extra. Son DLC Burning Shores quant à lui est exclusif à la PS5 et vous coutera une petite vingtaine d'euros.