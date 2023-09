L'édition spéciale d'Horizon Forbidden West qui a fuité récemment fait à nouveau parler d'elle. Sa sortie serait imminente, pour le plus grand bonheur des joueurs PC.

MAJ : c'est officiel, Horizon Forbidden West Complete Edition sera disponible le 6 octobre 2023 sur PS5 pour 59,99€. Elle comprendra :

Horizon Forbidden West sur PS5

DLC Burning Shores sur PS5

Bande-son numérique

Art book numérique

Horizon Zero Dawn Vol. 1 : Comic numérique Le Faucon-Soleil (non dispo en français)

Objets en jeu : Fonctionnalités bonus pour le mode photo (pose spéciale et peintures de visage)

Objets en jeu à débloquer au fil de la progression dans l’histoire : Tenue de Mastodonte carja d’élite Arc court de Mastodonte carja Tenue de Foudre nora d’élite Fronde de Foudre nora Pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha Pack de ressources



La version PC arrivera quant à elle début 2024 sur Steam et PC. Elle sera développée par Nixxes Software, spécialiste des portages des jeux PS5.

Article original

Après avoir découvert l'excellent Horizon Forbidden West en février 2022, les joueurs ont pu profiter d'un nouveau morceau d'aventure en compagnie d'Aloy cette année dans le DLC Burning Shores. Guerrilla a même confirmé officiellement le développement d'un nouvel épisode en avril dernier. Mais avant de découvrir cette suite, une belle surprise Sony combien capitaliser encore un peu sur son jeu à succès.

Ça se précise pour cette belle surprise autour d'Horizon Forbidden West

Il y a quelques jours, l'IMDA, l'organisme de classification des jeux vidéo à Singapour, avait enregistré un certain Horizon Forbidden West Complete Edition. Dans la foulée, Dealabs annonçait que cette version qui contiendra certainement le jeu de base avec son contenu additionnel Burning Shores sortirait aussi sur PC, probablement le mois prochain. L'arrivée imminente de cette édition spéciale de l'exclu Sony se confirme encore un peu plus grâce au revendeur japonais Neowing, qui vient juste de lister le jeu. La page de la boutique ne dit pas si l'extension Burning Shores est incluse, mais cette Complete Edition devrait contenir une bande originale, un artbook et une bande-dessiné tous au format numérique.

Grâce au site, on apprend aussi la date de sortie potentielle du titre. Horizon Forbidden West Complete Edition arriverait dès le 6 octobre prochain sur PS5 et PC. Si nous ne sommes véritablement qu'à quelques encablures du lancement officiel, une annonce devrait arriver rapidement. On peut aussi voir que le prix du jeu est fixé à 7 981 yens, mais cela ne permet pas d'assurer qu'il sera vendu à environ 50€ en France. Quoi qu'il en soit, ce prix serait plutôt raisonnable, surtout si les bonus sont de qualité.

Rappelons qu'en plus de cette nouvelle version de Forbidden West, un certain Horizon Forbidden West : Seeds of Rebellion doit voir le jour en novembre. Bon, il ne s'agit pas d'un nouveau jeu vidéo, mais d'un jeu de plateau jouable jusqu'à quatre en coopération.