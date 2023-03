Guerrilla a frappé très fort en 2022 avec son Horizon Forbidden West. Avec son univers aussi splendide qu'intéressant, le jeu a largement trouvé son public et la licence s’est confortablement installée en tant qu’exclusivité incontournable de Sony. Plus d’un an après sa sortie, le jeu aura bientôt le droit à un imposant DLC. Et si l’on en croit les développeurs, il faut s’attendre à s’en prendre plein les yeux puisque cette fois, il s'agit d'une exclusivité 100% PS5.

Le DLC d'Horizon Forbidden West s'annonce grandiose

Après des mois de rumeurs, Guerrilla a annoncé officiellement l’arrivée d’un gros DLC pour Horizon Forbidden West. Appelée Burning Shores, cette extension nous enverra visiter ce qui était autrefois Los Angeles où la nature a repris ses droits. Au détour d’un nouvel article sur PlayStation Blog, Guerrilla Games est venu vendre du rêve en teasant tout un tas de folies concernant les prochaines aventures d’Aloy. On nous annonce par exemple une région totalement inédite et surprenante qui devrait proposer des panoramas uniques en leur genre et une certaine démesure. Le studio insiste d'ailleurs sur le fait que les capacités de la PS5 seront ici exploitées au maximum, permettant au studio de donner libre cours à leurs plus grandes folies. Mathijs de Jonge, réalisateur d’Horizon Forbidden West, explique :

Dans Horizon Forbidden West, nous devions trouver un moyen d’optimiser pour la console PS4 tout ce que nous avions ajouté ou amélioré. Dans Burning Shores, puisque nous nous sommes focalisés sur les fonctionnalités PS5, nous avons pu les exploiter pleinement. Nous sommes ravis de ce que nous avons réussi à créer dans cette incroyable version post-apocalyptique de Los Angeles. Les ruines de Los Angeles et les environs de la ville sont extrêmement détaillés et nécessitent une importante puissance de traitement ainsi qu’une technologie de streaming très rapide, en particulier lorsque le joueur vole au-dessus du territoire et en découvre une grande partie en une seule fois. L’un des villages est situé à l’intérieur et autour de ces ruines détaillées. Nous avons pu faire en sorte qu’il fourmille d’activité.

Un combat dantesque en approche

Libéré des contraintes de la PS4, le studio voit visiblement les choses en très grand pour Horizon Forbidden West Burning Shores. Le réalisateur y va de son petit teasing et promet un combat spectaculaire, sans doute face à cette araignée géante qui détruit le signe Hollywood dans la bande-annonce de Burning Shores. L’affrontement serait si dantesque qu'il serait particulièrement gourmand en termes de mémoire et de puissance de traitement si l’on en croit les propos de l’employé. « Pour concrétiser cette vision, aussi bien d’un point de vue technique que créatif, nous étions ravis de pouvoir profiter des nombreux avantages du matériel PS5 », ajoute-t-il.

Pour mémoire, Horizon Forbidden West Burning Shores sera disponible le 19 avril en exclusivité sur PS5. Pour l’heure, peu de détails sont connus quant à cette extension qui ne manque visiblement pas d’ambition. On sait simplement qu’il se déroulera juste après les événements du jeu principal et que le périple d’Aloy la mènera jusque dans une nouvelle région dangereuse située au sud des Terres des clans tenakths. De nouveaux personnages et ennemis seront de la partie, mais il faudra patienter encore un peu avant de les découvrir.