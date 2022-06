Firesprite a dégainé un nouveau trailer pour Horizon Call of the Mountain, le premier gros AAA du PS VR 2. Un bel aperçu immersif avec certaines des créatures les plus mémorables de la franchise.

Horizon Call of the Moutain a fait le show lors du State of Play avec une vraie première bande-annonce de gameplay sur PS VR 2. De plus amples informations ont aussi été dévoilées par Sony Interactive Entertainment.

Horizon Call of the Mountain fait le beau sur PS VR 2

Après un court teaser en début d'année, Horizon Call of the Mountain a dévoilé un trailer de gameplay bien plus long. De la grimpette qui nous rappelle le jeu VR The Climb, du tir à l'arc et des affrontements contre les machines de la licence, les ingrédients sont là. Mais surtout, l'immersion a l'air au rendez-vous. Admirez un Grand-cou, casque sur la tête, devrait faire son petit effet.

Contrairement à Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, le joueur n'incarnera pas à Aloy mais Ryas. Un ancien guerrier de la tribu des Carjas de l'Ombre. Toutefois, nous croiserons bien l'héroïne des deux précédents jeux ainsi que d'autres personnages non divulgués.

De près, le monde de Horizon est véritablement spectaculaire. Dans Call of the Mountain, vous le découvrirez à travers le regard de Ryas, un ancien guerrier des Carjas de l’Ombre qui espère pouvoir se racheter en enquêtant sur une nouvelle menace qui pèse sur l’Héliaume. L’archerie et l’escalade n’ont aucun secret pour lui, et ces deux compétences lui seront essentielles pour survivre, tantôt en grimpant les flancs de périlleuses montagnes, tantôt en éliminant de puissantes machines telles que le Gueule-d’orage. Au fil de votre périple, vous apprendrez à maîtriser divers outils et armes, mais également à utiliser les différents matériaux que vous offre le monde pour créer de l’équipement adapté à toutes les situations. Mais Ryas ne sera pas seul. En chemin, vous rencontrerez divers personnages de Horizon, nouveaux et anciens, y compris Aloy.

Pour les non habitués à la réalité virtuelle, Horizon Call of the Mountain aura vraisemblablement un mode « excursion » . Une expérience à bord d'un bateau où l'on naviguera sur une rivière en se délectant de la nature environnante et des machines qui vivent dans le monde d'Horizon.