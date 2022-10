La grosse rumeur matinale laisse entendre que Horizon Zero Dawn aurait le droit à un remake/remaster dans la veine de The Last of Us Part 1. L’exclusivité s’inscrirait également dans la nouvelle stratégie de Sony : le jeu-service. Du multijoueur pourrait arriver dans Horizon 3.

Vers un mode multijoueur dans Horizon 3 ?

En plus d’un Horizon Zero Dawn Remake, Guerrilla Games plancherait sur une expérience multijoueur. Comme on l’apprend chez VGC et MP1ST, la nouvelle licence culte de Sony aurait le droit à son propre spin-off coopératif. Il n'est pas clair à 100% s'il s'agirait d’un titre à part entière ou d’une expérience qui serait greffée à Horizon 3. Selon les rumeurs, l’idée serait de permettre aux joueurs d’affronter des robots à plusieurs, sur PS5 comme PC. Il y aurait potentiellement de la personnalisation axée autour des différentes tribus de l’univers.

Comme le souligne VGC, le studio néerlandais avait à l’origine l'ambition de créer un mode multijoueur pour Horizon Zero Dawn. Un visuel du jeu dévoilé en 2041 faisait en effet allusion à des objectifs à la Monster Hunter où des équipes se seraient affrontées pour éliminer des machines géantes. Elles ne se sont finalement jamais concrétisées, mais une offre d’emploi publiée en 2020 laissait entendre l’arrivée d’un « jeu épique en monde ouvert » pour une expérience multijoueur. Ces mêmes idées pourraient donc être prêtes pour Horizon 3.

Concept Art du mode coop d'Horizon Zero Dawn

Selon les sources du média américain, Sony souhaitait également intégrer un mode coop sur Horizon Forbidden West. Guerrilla a cependant décidé de garder cette fonctionnalité pour un futur projet. Reste maintenant à savoir s’il s’agira d’un ajout majeur sur Horizon 3 ou d’un spin-off à part entière qui s’inscrirait dans l’envie qu’a Sony de créer plus jeux-service.