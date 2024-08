Honaki Star Rail passe en version 2.4 et comme d'habitude miHoyo remercie ses joueurs avec des codes de contenus gratuits. Voici les nouveaux et ceux encore disponibles.

La machine HoyoVerse est inarrêtable. Le carton de Genshin Impact n’était que le début pour l’éditeur chinois. Il a depuis pavé la voie à deux nouveaux jeux aussi généreux et ambitieux. Le dernier en date, Zenless Zone Zero a cumulé plus de 50 millions de téléchargements toutes plateformes confondues en deux jours seulement. Honkai Star Rail est lui aussi toujours un franc succès. Le free-to-play vient justement de passer en version 2.4 et les habitués savent ce que cela signifie : des récompenses gratuites. Il ne faudra en revanche pas trop tard, car elles vont rapidement expirer.

Du nouveau contenu gratuit pour Honkai Star Rail

La mise à jour 2.4 de Honkai Star Rail vient tout juste de débarquer et avec elle deux nouveaux personnages de rareté 5 étoiles : Yunli et Jiaoqiu. La nouvelle version réservera comme d’habitude son lot d’événements et de nouveautés, mais elle est surtout l’occasion pour les joueurs les plus fidèles, comme les néophytes, de mettre la main sur de précieuses gratuitement et sans lever le petit doigt. Attention toutefois, ce cadeau est éphémère. Vous avez jusqu’au 05 août à 17h59 tapantes pour le rentrer dans votre jeu. Pour les retardataires et les nouveaux venus, on vous récapitule également les codes de contenus gratuits d’Honkai Star Rail encore actifs en août 2024.

Nouveau code de contenus gratuits

ATKEJEY47CLP : 5 Rencontres de voyage et 3 Eaux de source du Royaume de l'abysse écailleux.

Codes d'Honkai Star Rail toujours actifs

YUNLISNACK - 3 Guides du voyageur, 6 Brochette de faisans à baies

- 3 Guides du voyageur, 6 Brochette de faisans à baies QB2XKWZLNUK3 - 50 Jades stellaires, 10 000 Crédits

- 50 Jades stellaires, 10 000 Crédits WAKE4HCV745T - 50 Jades stellaires, 10 000 Crédits

- 50 Jades stellaires, 10 000 Crédits SEABLAZE - 2 Soda Pika au raisin Blanc, 5 000 Crédits

- 2 Soda Pika au raisin Blanc, 5 000 Crédits 6T3F5HVD6LK7 - 50 Jades stellaires, 10 000 Crédits

- 50 Jades stellaires, 10 000 Crédits FIREFLY0619 - 2 Gâteau roulé du Vieux-Chêne, 5 000 Crédits

- 2 Gâteau roulé du Vieux-Chêne, 5 000 Crédits FIREFLYSGIFT - 2 Gâteau roulé du Vieux-Chêne, 3 Guides du voyageur

- 2 Gâteau roulé du Vieux-Chêne, 3 Guides du voyageur STARRAILGIFT - 100 Jades stellaires, 4 Guides du voyageur, 5 sodas, 50 000 crédits

- 100 Jades stellaires, 4 Guides du voyageur, 5 sodas, 50 000 crédits 4TKSX77Y58QK - 30 Jades stellaire et diverses récompenses (valide uniquement s'il n'a pa

- 30 Jades stellaire et diverses récompenses (valide uniquement s'il n'a pa 5S6ZHRWTDNJB - 60 Jades stellaires (valide uniquement s'il n'a pas été déjà utilisé)

Si vous souhaitez profiter de ces beaux cadeaux, deux options s'offrent à vous pour entrer vos codes : via le site officiel dédié, ou directement en jeu. Voici la marche à suivre dans les deux cas.

Entrer les codes dans le jeu

Allez dans le menu de pause (bouton en haut à gauche) et cliquez sur l'icône avec les trois points ;

Sélectionnez "Code d'échange" ;

Entrez votre code ou vos codes

Vos récompenses seront disponibles directement dans votre messagerie d'Honkai Star Rail.

Entrer les codes via le site officiel

Allez sur la page d'échange de Honkai Star Rail ;

; Connectez-vous à votre compte Hoyoverse et sélectionnez votre serveur ;

Entrez votre code ou vos codes et cliquez sur « échanger » ;

Vos récompenses vous attendent dans votre messagerie in-game

Source : miHoyo